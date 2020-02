Suomen suurin yleisöäänestys alkoi tänään: haussa vuoden valtakunnallinen ja paikallinen radiojuontaja ja -ohjelma

Suomen suurin yleisöäänestys käynnistyi tänään maanantaina 10. helmikuuta, kun radion kuuntelijat ympäri Suomen pääsevät äänestämään suosikkejaan vuoden radiojuontajaksi ja radio-ohjelmaksi. Kaupallisen radion 35v-juhlavuoden RadioGaalan yleisöäänestyksen valtakunnalliset ja paikalliset voittajat palkitaan Helsingin Narinkkatorilla 24.4.2020 pidettävässä RadioGaalassa. Juhlavuoden kunniaksi RadioGaala on myös saanut uuden logon ja visuaalisen ilmeen.

RadioGaala-yleisöäänestyksellä on jo pitkät perinteet ja siitä on muodostunut monien suomalaisten odottama tapahtuma. Viime vuoden äänestyksessä annettiin yli 150 000 ääntä. Kaupallisen radion 35v-juhlavuotena odotetaan myös aktiivista osallistumista. Suosikkijuontajaa ja -ohjelmaa voi äänestää tuttuun tapaan osoitteessa www.radiogaala.fi 1.3.2020 asti. Tänä vuonna voittajien kesken arvotaan kotimaisia Valcon vastamelukuulokkeita.

"35-vuotisjuhlavuottaan juhliva kaupallinen radio vaikuttaa voimakkaasti kuuntelijoidensa tunteisiin ja uskon, että juuri se saa uskolliset radionkuuntelijat äänestämään suosikkejaan vuodesta toiseen”, kommentoi RadioGaalaa järjestävän RadioMedian toimitusjohtaja Stefan Möller ja jatkaa: ”Viime vuosi osoitti, että äänestämällä voi vaikuttaa. Ollaanko Veronica Verhon viime vuoden voiton myötä Suomen radiossakin siirrytty nuorten naisten valtakauteen vai tuleeko ihan uusi voittaja? Ehkä tämäkin vuosikymmenen alkaa taas Jaajo Linnoimaan voitolla? Varmaa on, että kisa on entistä tiukempi ja äänestysaktiviteetti on ratkaisevassa roolissa. Paikallisessa kategoriassahan näin on ollut jo vuosia."

Yleisöäänestyksen äänien perusteella palkitaan valtakunnallisten voittajien lisäksi myös paikallisradioiden suosikkijuontaja ja -ohjelma.

”Paikallisradioissa on toinen toistaan laadukkaampia juontajia ja ohjelmia, joten paikallisradioiden ystävien kannattaa äänestää ’kotiinpäin’ ja varmistaa oman paikkakunnan suosikin pärjääminen”, Möller kommentoi.

Valtakunnalliset ja paikalliset voittajat palkitaan Helsingin Narinkkatorilla 24.4.2020 järjestettävässä radion 35v-juhlavuoden RadioGaalassa, jossa jaetaan myös kaupallisen radiotoimialan RadioAwards-palkinnot sekä palkitaan radiomainoskilpailu Kaikun voittajat. Juhlavuoden kunniaksi RadioGaala on myös saanut uuden logon ja visuaalisen ilmeen, jossa on haettu inspiraatiota kansainvälisistä palkintokilpailuista sekä korostetaan ääniä ja persoonia mikrofonin takana.

Kaupallisella radiolla on 35-vuotisen historian lisäksi muitakin syitä juhlia: vuosi 2019 oli jo kuudes perättäinen ennätysmyyntivuosi, jolloin kasvua kertyi 6,1 % edellisvuoteen nähden ja radiomainontaa ostettiin 69,74 miljoonalla eurolla. Lisäksi audio ylipäätään on vahvassa nosteessa uusien teknologioiden ja käyttömuotojen, kuten älykaiuttimien ja podcastien myötä. Tämä on avannut lisää kasvun mahdollisuuksia myös radiolle.

RadioMedia on kaupallisten radioiden kattojärjestö, johon kuuluvat lähes kaikki suomalaiset kaupalliset radioasemat.

