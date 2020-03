Suomen Yrittäjät, Kuntaliitto, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ja Suomen Uusyrityskeskukset yhteistyöhön koronakriisin hoitamisessa

Suomen Yrittäjät, Kuntaliitto, SEKES ja SUK ovat valmistelleet yhteistyötapaa, jolla lisätään yrittäjille tarjottavaa neuvontaa ja luodaan yhteisiä toimintamalleja helpottamaan yrittäjiä ja yrityksiä tilanteen yli pääsemiksi.

Mainitut organisaatiot palvelevat normaalioloissa päivittäin yli tuhannen ammattilaisen voimin suomalaisia yrityksiä. Organisaatiot kokevat, että nyt on tärkeintä varmistaa resurssit yrittäjien tarvitsemaan akuuttiin neuvontaan ja osoittavat tähän resurssia muista toiminnoistaan.



Keinoina alkuvaiheessa ovat muun muassa:



- suunnata nopeasti henkilöresursseja palvelemaan yrityksien neuvontaan akuutissa kriisitilanteessa

- selvittää tarve ja mahdollisuus yhteistyöhön Finnveran ja ELY-keskusten kanssa yritysten rahoitushakemuksissa

- selvittää missä asioissa tarvitaan yhteistyötä yrittäjiä edustavien organisaatioiden, kuntien, muiden kuntaorganisaatioiden ja eri viranomaisten kanssa.

- tehdä selkeitä ohjeita ja suosituksia mm. kuntien ja yrittäjäyhdistysten väliseen yhteistyöhön poikkeusoloissa.

Organisaatiot korostavat, että ihmisten terveys on ensisijalla, mutta nyt samalla on nähtävä myös kulman taakse. Yhtään elinkelpoista yritystä ei saa kaataa tässä poikkeustilanteessa ja kaikki mahdolliset vanhat ja uudet keinot on otettava täysimääräisinä erittäin nopeasti käyttöön.



Lisätiedot:



Anssi Kujala, varatoimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät, 0400 567 925

Suomen Yrittäjät on 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu lähes 400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 58 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.

Minna Karhunen, toimitusjohtaja, Kuntaliitto +358 9 771 2000

Suomen Kuntaliitto on kuntien ja kaupunkien kaksikielinen edunvalvonta-, palvelu- ja kehittämisjärjestö. Mukana toiminnassamme ovat myös maakuntien liitot, sairaanhoitopiirit, muut kuntayhtymät ja muita kuntataustaisia toimijoita. Suomen kunnat luovat perustan asukkaidensa hyvälle elämälle. Kuntaliitto tekee työtä, jotta kunnat onnistuvat tehtävissään. www.kuntaliitto.fi

Jaakko Helenius, toiminnanjohtaja SEKES ry, 0500 498 020

Suomen Elinkeino – ja Kehitysyhtiöt SEKESin muodostavat kuntien kehitysyhtiöt tai elinkeinotoimet kautta maan. Jäseniä on 53 ja ne työskentelevät vuosittain syvemmin noin 30 000 yrityksen kanssa yritysneuvonnassa, hanketoiminnassa tai aluemarkkinoinnissa.

Susanna Kallama, toimitusjohtaja puh. 040 587 2445, susanna.kallama@uusyrityskeskus.fi

Suomen Uusyrityskeskukset SUK ry on yhteistyöjärjestö, jonka jäseninä ovat 30 alueellista Uusyrityskeskusta sekä lukuisia yrityksiä ja yhteisöjä, jotka haluavat olla mukana auttamassa alkuun menestyviä yrityksiä. Keskukset palvelevat vuosittain lähes 20 000 yrittäjyyttä pohtivaa henkilöä. www.uusyrityskeskus.fi