Suomen Yrittäjät tukee hallituksen tartuntatautipäivärahaan esittämää lakimuutosta – Se on tärkeä saada nopeasti voimaan

- Esitys on erinomainen. Erityisen tärkeänä pidämme sitä, että luotettavasti todetun positiivisen testituloksen jälkeen kuka tahansa lääkäri voi todistuksellaan mahdollistaa tartuntatautipäivärahan saannin. Tämä oli ehdotuksemme, toteaa valmistelussa mukana ollut Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellsten.

Esitettyjen muutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian, mutta niitä sovelletaan jo 1.1.2022 alkaen.

- On varmistettava, että lääkäri voi kirjoittaa tartuntapäivärahaan vaadittavan lausunnon myös sellaiselle henkilölle, joka on saanut positiivisen testituloksen alkuvuoden aikana ennen kuin tästä uudesta sääntelystä on ollut tietoa. Näin yksikään etuuteen oikeutettu ei jää sen ulkopuolelle, Hellsten sanoo.

Tartuntatautipäiväraha korvaa työstä poissaolon aiheuttaman ansionmenetyksen kokonaan.

- Jos työnantaja on maksanut työntekijälle poissaolon ajalta palkkaa, tartuntatautipäiväraha maksetaan silloin työnantajalle. Tällöin palkkakustannus ei jää myöskään yksittäisen työnantajan kannettavaksi, Hellsten kiittää.

Hellsten muistuttaa lisäksi, että yrittäjän tartuntatautipäiväraha määräytyy voimassa olevan YEL-työtulon mukaisesti.

– Yrittäjän kannattaa pitää huoli siitä, että YEL-työtulo on oikealla tasolla ja vastaa yrittäjän työpanoksen arvoa. Tällöin muutkin sosiaaliturvaetuudet kuin tartuntatautipäiväraha ovat oikealla tasolla suhteessa yrittäjän työtuloon, hän sanoo.

Suomen Yrittäjät on esittänyt myös, että sairauspäivärahan omavastuuaika lyhennettäisiin väliaikaisesti yhteen päivään. Näin kompensoitaisiin pandemiasta aiheutuvia sairauslomakustannuksia työnantajille.

- Jos työntekijä ei saa tartuntatautipäivärahaa, työnantaja ei saa mistään korvausta ensimmäisen kymmenen päivän palkkakustannuksista. Ei ole oikein, että kustannus kaatuu yksittäisen työnantajan kannettavaksi, Hellsten sanoo.