Suomen Yrittäjien viestintäjohtajaksi Janika Tikkala

Yrittäjissä Tikkala on työskennellyt vuodesta 2019. Hän siirtyy johtajaksi järjestön viestintäpäällikön tehtävästä. Hän on toiminut myös Yrittäjien elinkeinopolitiikan asiantuntijana.

Tikkala on työskennellyt myös pääministeri Juha Sipilän erityisavustajana valtioneuvoston kansliassa, kansanedustajien avustajana eduskunnassa ja toimittajana muun muassa Suomen Tietotoimistossa.

– Tikkala on tehnyt erinomaista työtä Yrittäjissä elinkeinopolitiikan asiantuntijana ja viestintäpäällikkönä. Hän tuntee hyvin järjestön sekä sen viestinnän haasteet ja resurssit. Hänellä on hyvät mediasuhteet, monipuolinen kokemus toimittajan työstä ja vaativista viestintätehtävistä muun muassa pääministerin viestintää tehneenä, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen toteaa.



– Otan innostuneena vastaan tämän tehtävän koko maan kattavassa yrittäjien järjestössä. Tavoitteenamme on tehdä yhdessä näkyvää ja vaikuttavaa viestintää yrittäjyyden puolesta. Yrittäjän arkea helpotamme tarjoamalla tuoreimmat tiedot ja uutiset yrittäjyyden tueksi, viestintäjohtaja Tikkala toteaa.