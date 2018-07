Suomessa kierrätetty lasipakkauksia ennätysmäärä

Pantittoman lasipakkausjätteen kierrätys on lisääntynyt kovaa vauhtia. Vuonna 2016 lasipakkausten kierrätysaste oli 63 % ja ennakkotietojen mukaan vuonna 2017 jo yli 90 %. Lasipakkauksia on kerätty Rinki-ekopisteillä vuodesta 2016 alkaen.

Rinki keräsi Rautjärven, Utajärven, Parikkalan, Pelkosenniemen ja Ruokolahden Rinki-ekopisteillä lasia yli 6 kiloa asukasta kohden vuonna 2017. Isompien kaupunkien lasipakkauskeräys on järjestetty osin myös kiinteistökohtaisesti, joten Ringin tarjoamalla valtakunnallisella ekopisteverkostolla on suuri merkitys varsinkin pienemmille paikkakunnille. Tiedotteen liitteenä on listattu Rinki-ekopisteiden TOP 20 -lista lasipakkausten keräysmääristä asukasta kohden kunnittain.

Vuonna 2014 pulloista ja purkeista kierrätettiin 45 %. Nyt pantittomien lasipakkausten kierrätysaste on nousemassa lähelle sataa prosenttia. Lukema on samaa tasoa kuin pantillisten juomapakkausten kierrätysaste, joka on Suomessa ollut korkea jo useita vuosia.

”On hienoa, että suomalaiset ovat näin ahkeria lasipakkausten kierrättäjiä. Olemme pyrkineet sijoittamaan Rinki-ekopisteet pääasiassa paikkoihin, joissa ihmiset luontaisesti liikkuvat. Kun lajittelu on helppoa, siitä tulee luonteva osa arkipäivää ja materiaalivirrat saadaan kattavasti uuteen käyttöön”, sanoo Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n toimitusjohtaja Juha-Heikki Tanskanen.

Lasipakkaukset kiertoon Englannissa ja Hollannissa

Lasipakkauksia voi palauttaa yli 1 850 Rinki-ekopisteeseen, jotka on sijoitettu koko Suomen alueelle. Pakkauslasia kerätään myös yhä useammin kiinteistölle sijoitetuilla jäteastioilla.

Rinki-ekopisteistä lasipakkausjäte kuljetetaan välivarastoihin, joita on Suomessa 38. Välivarastoista lasijäte toimitetaan Tolkkisten satamaan Porvooseen, mistä se kuljetetaan edelleen laivalla Englannissa ja Hollannissa sijaitseviin lasinkäsittelylaitoksiin. Laitoksissa lasipakkausjäte prosessoidaan ja toimitetaan raaka-aineeksi lasipakkaustehtaille, joissa materiaalista valmistetaan uusia lasipulloja ja -purkkeja. Suomessa lasipakkauksia ei enää valmisteta. Posliinikappaleet sekä ns. lämpölasit, kuten uunin vuoat ja lasiset kattilan kannet sekä muut Rinki ekopisteisiin tuodut sinne kuulumattomat jätteet lajitellaan erilleen, koska ne eivät sovellu uusien lasipakkausten raaka-aineiksi. Yli 90 % pantittomista lasipakkauksista kierrätetään, ja pääosin niistä tehdään uusia lasipulloja ja -purkkeja.

Lasi on siitä kiitollinen pakkausmateriaali, että se voidaan sulattaa aina uudestaan ja käyttää uusien pakkausten valmistukseen ilman, että sen laatu kärsii.

Kierrätyksellä vähemmän lasijätettä

Vuodesta 2016 alkaen pantitonta lasipakkausjätettä on koskenut kierrätysvaatimus, jonka mukaan kierrätysasteen oli oltava vähintään 27 %. Tämä tarkoittaa, että joka neljäs lasipakkaus tuli kierrättää. Vuodesta 2020 alkaen vaatimus nousee 40 %:iin. Kierrätysvaatimukset on esitetty asetuksessa pakkauksista ja pakkausjätteistä.

Suomessa tuottajayhteisöt vastaavat kierrätystavoitteiden saavuttamisesta. Pakkauslasin tuottajayhteisö Suomen Keräyslasiyhdistys ry edistää lasin kierrätystä ja muuta hyötykäyttöä sekä vähentää lasijätteen syntymistä. Pakkaustuottajat ja niiden palveluyhtiö Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy ovat vastanneet lasipakkausjätteen kierrätyksestä vuodesta 2015 alkaen. rinkiin.fi/toimintamme/suomen-kerayslasiyhdistys/

Lajittele oikein

Kierrätystä helpottavat valtakunnalliset lajitteluohjeet. Aiemmin lajitteluohjeet vaihtelivat paikkakuntakohtaisesti. Yhtenevien ohjeiden myötä lasipakkausten lajittelusta on tullut aiempaa tarkempaa, ja keräyspisteisiin saa tuoda ainoastaan kotitalouksien lasipulloja ja -purkkeja. Lajitellun lasipakkausjätteen laadussa onkin vielä parantamisen varaa.

Jotta kerätyn lasimateriaalin laatu olisi entistä parempaa, lasipakkausten keräysastioihin ei saa laittaa lasiastioita (esim. juomalasit, uunivuoat, kahvipannut), kristallilasia, keramiikkaa, posliinia eikä ikkuna- tai peililasia. Nämä heikentävät materiaalin laatua ja vaikeuttavat uusien pullojen ja purkkien valmistusta.

Rinki-ekopisteiden sijaintien karttahaku verkossa: rinkiin.fi/rinki-ekopisteet

Lasipakkausten valtakunnalliset lajitteluohjeet: rinkiin.fi/lajitteluohjeet/#lasi

