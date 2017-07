Suomi 100 -teippauksin koristeltu Artic-raitiovaunu liikenteessä loppuvuoden

6.7.2017 15:04 | HKL

HKL ja Transtech haluavat yhdessä juhlistaa ja onnitella Suomea 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Heinäkuun alussa kaupunkikuvaan ilmestyy Suomi 100 juhlateippauksilla koristeltu Artic-raitiovaunu, jonka voi nähdä raitioliikenteessä vuoden 2017 loppuun saakka.

Suomen juhlavuoden kunniaksi koristeltu Suomi 100 -vaunu lähtee varikolta liikkeelle ensimmäistä kertaa 6. heinäkuuta, minkä jälkeen vaunu siirtyy linjaliikenteeseen ja koristaa katukuvaa koko loppuvuoden ajan.

– Vuosi 2017 on Suomen suuri juhlavuosi, ja pääkaupunkiseudun joukkoliikenne on osa koko Suomen suurta menestystarinaa. Juhlavuoden kuosilla teipattu raitiovaunu levittää juhlasanomaa laajalle yleisölle ja tuo Suomen suuren vuoden esiin myös kaupunkikuvassa, sanoo vs. toimitusjohtaja Yrjö Judström HKL:ltä.

Sekä HKL:llä että Transtechillä on ollut vankka osa ja tärkeä merkitys pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä jo vuosikymmenet. HKL ja Transtech haluavatkin juhlistaa yhdessä yli kuudenkymmenen vuoden yhteistyötä ja satavuotiasta Suomea.

– Niin matkustajat kuin HKL:kin ovat olleet tyytyväisiä Helsingin uuteen raitiovaunuun Articiin, joka on Suomessa suunniteltu ja valmistettu teknologian huipputuote. Tämä on erinomainen tapa juhlistaa sadan vuoden suomalaisuutta yhdessä HKL:n kanssa, toteaa Transtechin toimitusjohtaja Lasse Orre.

Tulevaisuuden älyratikka Artic herättää kiinnostusta eri puolilla maailmaa

Artic eli ForCity Smart Artic -vaunutyyppi on herättänyt kiinnostusta raitiovaunukaupungeissa eri puolilla maailmaa. Škoda Transportation -yhtiöön kuuluva Pohjoismaiden ainoa kiskokalustovalmistaja Transtech tähtää suomalaisena huipputeknologian edistäjän roolissaan seuraavaksi sekä Pohjois- että Keski-Euroopan markkinoille.

– Transtechille innovatiivisuus ja asiakkaiden tarpeiden huomioiminen ovat kunnia-asioita. Helsingin ForCity Smart Artic -vaunu on matkustusmukavuudeltaan sekä muotoilultaan maailmanluokan raitiovaunu ja sen perustana olevaa Smart Tram -konseptia ollaan jatkuvasti kehittämässä entistä kilpailukykyisemmäksi erittäin kilpailluille Euroopan markkinoille, kertoo Lasse Orre.