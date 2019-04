Suomi tarvitsee hallituksen pian

Suomella on valtavat haasteet edessään. Siksi maahan tarvitaan toimintakykyinen, uudistusmyönteinen ja toimintaympäristöön vakautta luova hallitus mahdollisimman pian.

”Yritykset hermoilevat tulevaisuudesta ja se syö koko ajan työllisyyden kannalta äärimmäisen kallisarvoisia investointeja”, varoittaa Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Romakkaniemi toteaa samalla, että epävarmuus tulevasta toimintaympäristöstä on myrkkyä yritysten toiminnalle.

Keskuskauppakamari vaatii uuden hallituksen sitoutumista keskeisiin kilpailukykytekijöihin: Yritysten kustannuksia ei saa lisätä, osaavan työvoiman tarve on turvattava rohkeilla uudistuksilla ja työllisyyttä parantavia, vaikeitakin, uudistuksia on pystyttävä jatkamaan. Lisäksi liikenneväylien kuntoa on parannettava liikenteen rahoitusta uudistamalla.

”Jos näitä asioita ei toteuteta, niin hyvä talouskasvu ja työllisyyskehitys uhkaavat heikentyä jo tänä vuonna”, Romakkaniemi huolehtii.

Romakkaniemi muistuttaa myös heinäkuussa alkavasta EU:n puheenjohtajakaudesta, jossa tulevan pääministerin pitäisi pystyä ottaa iso rooli Euroopan tulevaisuuden kannalta merkittävien kysymysten ratkaisijana.

”Brexit-ratkaisu, EU:n seitsemän seuraavan vuoden budjetti sekä uuden komission muodostaminen ja sen ohjelma; tuskin koskaan on puheenjohtajamaalla ollut näin suuri ratkaisijan ja vaikuttajan rooli”, Romakkaniemi sanoo.

Romakkaniemen mukaan Antti Rinteellä on suuri henkilökohtainen vastuu siitä, että SDP niukasti eduskuntavaalien ykköspaikalle punnertaneena pystyy luotsaamaan hallitusneuvottelut nopeasti ja tehokkaasti maaliin.

”Hallituksen muodostajan roolissa pitää olla enemmän ratkaisujen löytäjä kuin vaatija”, Romakkaniemi arvioi. ”Tunnen Antti Rinteen hyvin ja minulla on täysi luottamus, että hän pystyy neuvottelijan kokemuksellaan löytämään ne kompromissit, joilla hallitussopimus syntyy.”