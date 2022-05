Suorana HUSista: Ihomelanooman tunnistaminen ja hoito

HUSin hallituksen kokouksen päätökset 9.5.2022: HUSin organisaatiouudistuksen periaatteet hyväksyttiin. Investointiohjelmaan tarkistuksia. 9.5.2022 15:48:26 EEST | Tiedote

HUSissa kehitetään johtamisen tasalaatuisuutta HUSin hallitukselle esiteltiin 9.5. pidetyssä kokouksessa yksi vuoden 2022 keskeisistä strategisista projekteista eli "Johtamisen ja esihenkilötyön edellytysten varmistaminen”, jonka tavoitteena on mahdollistaa hyvä arjen johtaminen ja esihenkilötyö kaikille huslaisille. Projektissa selkeytetään esihenkilön työnkuvaa ja pyritään lisäämään henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia. Projektin taustalla on nykyisessä toiminnassa tunnistettuja rakenteellisia tekijöitä kuten laajat tehtävänkuvat ja suuret alaismäärät sekä yleinen työvoiman saatavuuden heikentyminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä erityisesti hoitohenkilökunnan lähtövaihtuvuus on lisääntynyt ja hakijamäärät avoimiin tehtäviin ovat laskeneet. Erityisesti lähijohtamisella on selkeä yhteys työntekijöiden hyvinvointiin sekä työhön sitoutumiseen. Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Outi Sonkeri, outi.sonkeri(at)hus.fi Hallitus hyväksyi HUSin organisa