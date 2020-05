Suosikkitubettajat Elina ja Sofia julkaisevat perjantaina kirjan

Suomen suosituimmat lapsitubettajat Elina ja Sofia julkaisevat 15.5. kirjan Elina ja Sofia - Kaikki on mahdollista! Kirjan kustantaa Tammi. 12- ja 9-vuotiaiden siskosten YouTube-kanavalla on huikeat 99 000 tilaajaa ja Instagramissa heillä on yli 22 000 seuraajaa. Tyttöjen kauppakeskustapahtumat ovat saaneet paikalle tuhansia nuoria faneja. Kirjassa tytöt haluavat positiiviseen tapaansa kannustaa kaikkia lapsia ja nuoria hyväksymään itsensä ja tavoittelemaan rohkeasti unelmiaan. Kirjan valokuvia ja kuvitusta on ollut tekemässä kolmas nuori tubetähti, 19-vuotias Nelli Orell.

Kustantamon väelle lastenkirjan tekeminen lasten kanssa oli uusi mutta ehdottoman mieluinen kokemus. ”Elinan ja Sofian tubekanavan kuvailussa sanotaan, että heidän videoillaan on piristävä vaikutus, ja sama pätee myös itse Elinaan ja Sofiaan. Jo ensimmäisestä tapaamisestamme asti heistä on hehkunut hyvää mieltä ja innostunutta energiaa. Ideoita pulppusi niin paljon, että tajusimme nopeasti, että materiaalia olisi vaikka kuinka moneen kirjaan! Elinan ja Sofian avulla sain itsekin hyvän muistutuksen siitä, miten tärkeää oma asennoituminen on. Esimerkiksi rohkeus ja positiivisuus ovat samalla tavalla harjoiteltavia asioita kuin vaikka käsillä seisominen. Asioissa kannattaa aktiivisesti katsoa hyviä puolia, eikä koskaan kannata sanoa, ettei pysty johonkin”, kertoo kirjan kustannustoimittaja Satu Heimonen, jonka kahta kissaa tytöt halusivat kiittää kirjan alkusivuilla. ”Suurin yllätys minulle varmaan oli se, kuinka täysillä ja innolla tytöt olivat mukana tässä kirjassa”, kertoo Tammen graafinen suunnittelija Laura Lyytinen. ”Ja miten reippaasti jaksoivat läpi koko prosessin, kuvaukset ja äänityksetkin. Asenne tekemiseen oli ihan huippuluokkaa. Oli hauskaa tehdä lasten kanssa kuvauksia, kun heillä ei ollut ulkonäön suhteen sellaisia estoja mitä aikuisilla yleensä on. Asiat sanotaan suoraan ja heittäydytään täysillä. Ja kerrankin kohderyhmään sai hyvän kosketuksen!” Elina ja Sofia toivovat, että mahdollisimman moni koululainen lukisi kirjan itse tai yhdessä perheen kanssa: ”Kirjan on tarkoitus piristää, tuoda iloa ja antaa hyviä vinkkejä, joten se sopii hyvin juuri tähän hetkeen, jolloin on erityisen tärkeää ohjata omaa ajattelua ja löytää iloisiakin asioita, kun on haastava, uusi tilanne kaikille.” Koska kirjan julkaisujuhlia ei voida poikkeuksellisen tilanteen takia pitää, tytöt järjestävät live-julkkarit missäpä muuallakaan kuin YouTubessa. Tervetuloa kanavalle lauantaina 16.5. klo 12! Pääset mukaan tästä linkistä: https://www.youtube.com/elinasofia

