Suosittelemme kasvomaskin käyttämistä Vaasan joukkoliikenteessä

THL antoi torstaina 13.8.2020 kansalaisille suosituksen kasvomaskien käytöstä joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei voi välttää. Vaasan kaupungin joukkoliikenteessä suositellaan nyt käytettävän kasvomaskia.

THL suosittaa kasvomaskin käyttöä toisten ihmisten suojaamiseksi niiden sairaanhoitopiirien alueella, joissa on esiintynyt koronatartuntoja viimeisen kahden viikon aikana. Suositus koskee myös Vaasan sairaanhoitopiiriä.

Oikein käytettynä kasvomaskin on todettu vähentävän viruksen mahdollista leviämistä ympäristöön.

THL:n suosituksen mukaan kasvomaski ei sovellu lapsille. Maskin ohjeiden mukainen käyttö onnistuu 15 vuoden iästä alkaen. Kasvomaskin käyttäjän tulee hankkia maski itse.

Vältä ruuhka-aikoja ja käteisellä maksamista

On tärkeää, että matkustajat noudattavat annettuja ohjeistuksia. Omalla toiminnalla voi vähentää koronatartuntojen leviämistä.

Käytä kasvomaskia. Aseta maski kasvoille hyvissä ajoin ennen liikennevälineeseen nousemista.

Matkusta vain terveenä.

Huolehdi hyvästä käsihygieniasta.

Muista turvavälit.

Vältä ruuhkabusseja aina kun aikataulusi sen sallivat, ja valitse hiljaisempi vuoro ruuhka-ajan ulkopuolelta. Vaasassa joukkoliikenteessä on eniten matkustajia arkisin klo 7–9 ja 14–17.

Vältä turhaa pintojen koskettelua.

Yski nenäliinaan tai hihaan, älä käsiin.

Vältä käteistä, käytä matkakorttia tai Waltti mobiililippua.

Käsidesiä käytössä busseissa

Paikallisliikenteen palvelujen työntekijät tekevät parhaansa matkustamisen turvallisuuden edistämiseksi. Linja-autojen siivousta, pintojen puhdistamista ja desinfiointia on tehostettu. Erityistä huomiota kiinnitetään niihin pintoihin, joita kosketellaan usein käsillä.

Linja-autoissa on käsidesiä matkustajien käyttöön. On myös suositeltavaa pitää mukana omaa käsidesiä siltä varalta, että autossa oleva käsidesi on lopussa.

Tartuntojen tehostettuja ehkäisytoimenpiteitä jatketaan paikallisliikenteessä niin pitkään, kuin yleinen tilanne sitä vaatii.