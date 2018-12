Suosittu Visit Alvar Aalto -verkkopalvelu on julkaistu nyt myös venäjänkielisenä

Alvar Aallon arkkitehtuuria matkailijoille esittelevä verkkopalvelu visit.alvaraalto.fi on nyt julkaistu venäjänkielisenä vuodenvaihteen juhlasesongin alla. Sivustolta löytyy mielenkiintoinen kattaus Alvar Aallon arkkitehtuuria eri vuosikymmeniltä ympäri Suomen.

”Toukokuussa lanseerattu verkkopalvelu on saanut hyvän vastaanoton ja sivustolla on vieraillut puolessa vuodessa noin 36 000 kävijää. Matkailijat ovat löytäneet tiensä Aallon arkkitehtuurin äärelle ja palvelun kautta on tavoitettu kokonaan uusia yleisöjä niin Suomesta kuin ulkomailtakin”, iloitsee hankkeen vastaava tuottaja Noora Kiili Alvar Aalto -säätiöstä.

Arkkitehtuurikohteiden lisäksi tarjolla on Aalto-matkoja, houkuttelevia matkaehdotuksia kulttuurin, ainutlaatuisten luontokohteiden sekä herkullisen lähiruoan ja rentouttavan saunan äärelle, paikallisten käsityöläisten ja muotoilijoiden tuotteita unohtamatta. Matkojen suunnittelun helpottamiseksi palvelusta löytyy myös käytännönläheistä tietoa, kuten kohteiden aukioloaikoja ja sijaintikarttoja, matka-aikatauluja ja majoitussuosituksia sekä matkatoimistojen yhteystietoja.

Alvar Aallon kuuluisasta arkkitehtuurista voi nauttia pääkaupunkiseudun tunnetuissa kohteissa Helsingin keskustassa ja Espoon Otaniemen kampuksella. Kymijoen varren metsäteollisuuspaikkakunnille, Kotkan Sunilaan, Kouvolan Inkeroisiin ja Haminan Summaan Aalto suunnitteli laajoja asuinalueita tehtaan johtajille ja työntekijöille. Uusimpana lisänä sivustolla on helmi, 1950-luvulla valmistunut Kolmen Ristin kirkko Imatran Vuoksenniskalla, jossa Alvar Aallon veistoksellinen arkkitehtuuri yhdistyy lempeään mittakaavaan.

Asumisen tunnelmia voi kokea Villa Maireassa Porin Noormarkussa ja Euran Kauttuan terassitalossa, sekä Paimion parantolassa, joka oli jopa useita vuosia asukkaidensa kokoaikainen koti. Myös Varkauden seutu Saimaan rannalla kertoo tarinaa Aallon työskentelystä suomalaisen metsäteollisuusjätin Ahlströmin omistajasuvun kanssa. Arkkitehtuurin ohella Varkaudessa voi herkutella Karelian kaviaarilla, joka on huippulaatuista, kasvatettua sammen neitsytkaviaaria, jota saa edullisimmin läheltä tuotantotiloja.

Alajärvellä voi vierailla katsomassa Alvar Aallon nuoruuden töitä, kuten Aallon veljelleen suunnittelemaa Villa Väinölää ja perheen sukuhautaa. Seinäjoella ostosten lomassa voi poiketa komean hallinto- ja kulttuurikeskuksen kirjastoon, teatteriin tai kaupungintalolle. Kokonaisuuden kruunaa kaupunkikeskuksen reunalla korkeuksiin kohoava Lakeuden Ristin kirkko.

Vireänä opiskelukaupunkina tunnettu Jyväskylä tarjoaa menoja ja majoitusmahdollisuuksia kaikkiin makuihin. Arkkitehdin nimikkomuseo vie matkalle Alvar Aallon laajaan tuotantoon ja henkilöhistoriaan pintaa syvemmältä, ja museokaupassa on uniikki valikoima laadukkaita suomalaisia muotoilutuotteita. Rovaniemen vierailijoille suosittelemme lämpimästi käyntiä myös Rovaniemen kulttuuri- ja hallintokeskuksessa, johon kuuluvat mm. kaupungintalo, kirjasto ja Lappia-talo kaupunginteattereineen.

Visit.alvaraalto.fi -palvelu on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä matkailualueiden asiantuntijoiden ja paikallisten palveluyrittäjien kanssa. Matkailureitti on saanut rahoitusta Suomen Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurin matkailullisen tuotteistamisen hankerahastosta.