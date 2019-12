Suositus heikomman sopijaosapuolen suojasta

Naisia ennätysmäärä pörssiyhtiöiden toimitusjohtajina 12.12.2019 00:00:00 EET | Tiedote

Naisten määrä pörssiyhtiöiden toimitusjohtajana on noussut uuteen ennätykseensä, kun jo 11 pörssiyhtiössä toimitusjohtaja on nainen. Naisten osuus johtoryhmän jäsenistä kasvaa vauhdilla suurissa pörssiyhtiöissä: 36 prosenttia tänä vuonna nimitetyistä suurten pörssiyhtiöiden johtoryhmien jäsenistä oli naisia. Uudesta ennätyksestä huolimatta naistoimitusjohtajien määrä pörssiyhtiöissä on edelleen pieni.