Suositut "Työelämätaidot 2020-luvulla" -aamiaistilaisuudet jatkuvat

Golden Rainbow Oy:n järjestämät aamiaistilaisuudet ovat olleet suosittuja. Seuraavaksi on kolmas tilaisuus, jonka aiheena on talous. Puhujana on ravintolajohtaja Anders Löfman, joka kertoo työn merkityksen johtamisesta ja miten se näkyy viivan alla. Toinen puhuja on kauppatieteiden tohtori Mika Aaltonen. Hän esitelmöi tekoälyn ja ihmisen symbioosista.

- Työtyytyväisyys on tulevaisuuden kilpailuvaltti, sanoo toimitusjohtaja Lauri Pyykkönen Golden Rainbowista.

Anders Löfman on arvostettu johtaja ravintolamaailmassa. Hän on Carelian, Kuun, KuuKuun ja kahvila TinTin Tangon toimitusjohtaja. Hänet tunnetaan niin yritysjohtaja- kuin ravintola-ammattilaisten piirissä siitä, että työntekijät viihtyvät hänen johtamissaan ravintoloissa. Hyvä työviihtyvyys on Löfmanin ravintoloissa pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Aamiaistilaisuudessa Ravintola Careliassa Löfman haluaa jakaa oman visionsa, jonka hän jakoi myös työntekijöidensäkin kanssa sillä seurauksella, että liikevaihto kasvoi ja tuottavuus parani. Seikkaperäisesti Löfman tulee kertomaan työn merkityksellisyydestä sekä tarkoituksesta, unohtamatta mitä jää viivan alle. Tekoäly - ihminen ja kone Tohtori-dosentti Mika Aaltonen puhuu aamiaistilaisuudessa tekoälystä ja 15. kirjastaan: Tekoäly - ihminen ja kone.



Tekoäly on tullut osaksi suomalaista liiketoimintaa. Mutta työnjako ihmisen ja koneen välillä on epäselvä. Mikä se on? Miten ihmisten ja koneiden muodostamaa tiimiä kannattaisi johtaa? Entä miten tämä muutos pitää huomioida strategiassa juuri nyt? Muun muassa näihin kysymyksiin Aaltonen antaa vastauksen tilaisuudessa. Tekoäly tulee muuttamaan arkeamme kuten sähkö sata vuotta sitten, miten tilanteen voi ennakoida? Tulevaisuus tehdään nyt Tilaisuuden isäntä toimitusjohtaja Lauri Pyykkönen Golden Rainbowista tietää, että kolmikymppiset ja nuoremmat sukupolvet katsovat työelämää toisin kuin vanhemmat sukupolvet. - Työelämään astuvat vastavalmistuneet edellyttävät työnantajiltaan arvojensa mukaista toimintaa, jossa kulminoituu työn merkityksellisyys, mielekkäät haasteet ja mukava työyhteisö. Työtyytyväisyys on tulevaisuuden kilpailuvaltti.



- Tervetuloa oppimaan ja keskustelemaan minkälaisia työelämätaitojatarvitaan 2020-luvulla, sanoo tilaisuuden järjestäjä Lauri Pyykkönen. Missasitko mahtavat tilaisuudet? Jäikö epäselväksi miten valmentaja Jussi Ahokas luotsasi Pikkuleijonat kultapokaalin luo? Tai miksi Nokian River Golfin Kimmo Siraistaei haittaa vaikka asiakaspalvelijan moka johtaisi yrityksen konkurssiin. Lue lisää. Seuraava aamiaistilaisuus on tiistaina 5.11.2019 klo 8-10 Ravintola Carelian JuhlakellarissaMannerheimintie 56 Helsinki, Oopperataloa vastapäätä. Tilaisuus on maksuton. Se onsuunnattu yrityksen työhyvinvoinnista päättäville henkilöille ja medialle. Lisätietoja: Lauri Pyykkönen

