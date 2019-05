SuPer edellyttää hallitukselta lupausten mukaisia ratkaisuja hoitoalan ongelmiin

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry odottaa hallitusneuvottelijoilta ratkaisuja, joilla lunastetaan puolueiden vaalilupaukset ja korjataan epäkohdat niin hoitajien työhyvinvoinnissa kuin hoidettavien turvallisuudessakin. Tulevan hallituksen on varmistettava hoitajamitoitukset, muutettava varhaiskasvatuslakia, palautettava soveltuvuuskokeet ja edistettävä palkkatasa-arvoa.

– Tämä on vain tahdon asia. Uudella hallituksella on oltava halua, kykyä ja rohkeutta pitää tavallisten työtä tekevien ihmisten puolta sekä edistää sitä kautta meidän kaikkien turvallisuutta, tasa-arvoa ja hyvinvointia, linjaa Suomen lähi- ja perushoitajaliiton puheenjohtaja Silja Paavola.

SuPer edellyttää, että vanhuspalvelulakiin kirjataan koulutetun hoitohenkilökunnan minimimitoitus sekä riittävät sanktiot mitoitussäädösten rikkomisesta. Tähän hoitajamitoitukseen pitää laskea vain asianmukaisen ammattitutkinnon suorittaneet hoitajat, ja heidän työnsä sisällön on oltava hoitotyötä. Pyykkihuollon, keittiötyön ja muiden tukitehtävien henkilöstömitoitus on laskettava erikseen.

Varhaiskasvatuslakiin SuPer vaatii muutoksia, jotka varmistavat lasten turvallisuuden ja vähentävät eriarvoisuutta. Laista on poistettava pykälä 36, joka mahdollistaa tilapäisen poikkeamisen henkilöstömitoituksesta. Lain on taattava riittävä mitoitus kaikissa ryhmissä koko hoitopäiväksi. Alle 3-vuotiaiden ryhmissä 2/3 kasvattajista on oltava lastenhoitajia. Yli 3-vuotiaiden ryhmissä saa olla enintään 7 lasta/kasvattaja. Tätä pienempi mitoitus vaikeuttaa ryhmien muodostamista ja lisää lasten eriarvoisuutta.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto vaatii kaikkeen lähihoitajakoulutukseen pakollisia, karsivia soveltuvuuskokeita, jotta alalle ei päädy hoitotehtäviin ja potilastyöhön soveltumattomia henkilöitä. Soveltuvuuskokeiden kaikki kustannukset on osoitettava valtion varoista, ja kokeessa nolla pistettä saanutta hakijaa ei voi valita koulutukseen.

SuPer edellyttää nyt muodostettavalta hallitukselta myös konkreettisia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on keskimääräisen palkkaeron poistaminen. Se on työelämän keskeinen tasa-arvokysymys ja yhteisesti hyväksytty yhteiskunnallinen tavoite, jonka edistäminen on kirjattava hallitusohjelmaan.

SuPeriin kuuluu yli 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

