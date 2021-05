Suurille pohjoismaisille huoltamoketjuille St1, ABC ja Shell polttoainetta toimittava NEOT Group siirtyi pilveen eCraftin tukemana

North European Oil Trade Oy toimittaa vuosittain 7 miljardia litraa liikennepolttonesteitä 2000 asemalle, jälleenmyyjien kautta polttoöljyä sadoilletuhansille kotitalouksille ja yrityksille sekä merkittäviä määriä polttoainetta laivoihin ja ilmailuun. Suuret pohjoismaiset huoltamoketjut St1, ABC ja Shell saavat polttoaineensa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa toimivalta NEOT Groupilta.

NEOT etsi konserninsa yritysten taloushallinnon ohjaamiseen uutta yhtenäistä ja modernia ratkaisua aiemman järjestelmän tilalle. Ratkaisuksi NEOT valitsi nykyaikaisen, pilvipohjaisen Microsoft Dynamics 365 Business Central -järjestelmän. Yrityksen käytössä olevat muut järjestelmät pohjautuvat Microsoft-teknologiaan, joten luonnollinen valinta myös talouden järjestelmän alustaksi oli sama teknologia. Kumppaniksi NEOT valitsi eCraftin, jonka kanssa yhteistyö on ollut hankkeen alusta asti avointa ja helppoa.

”Meillä ajatellaan ja tehdään töitä siten, että ollaan kollegoita myös kumppaneiden kanssa. Me otetaan jokainen vastuu töistämme ihmisinä, joten meille on äärimmäisen tärkeää, että myös kumppanillamme on samanlainen tapa toimia. eCraft tuntui heti oikealta kumppanilta meille – ja yhteistyö on entisestään syventynyt”, jatkaa Miika.

NEOT Groupin tavoitteena oli taloushallintajärjestelmän teknologian modernisoinnin lisäksi päästä hyödyntämään pilvimaailman etuja. Valintaan vaikutti paljolti se, että pilvipohjainen järjestelmä kehittyy jatkuvasti ja luo uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle myös tulevaisuudessa.

Erityisenä hyötynä pilvimaailman siirtymisessä NEOT:lla nähdään infrastruktuurista syntyneet kulusäästöt, kun omasta infrasta ja tietoliikenteestä ei tarvitse huolehtia.

Pilvimaailman merkitys on olennainen myös ongelmatilanteissa ja tietoturvan osalta, sillä taustalla on maailmanlaajuinen Microsoft-organisaatio, joka hoitaa teknologian. NEOT:n kumppanina eCraft tukee Dynamics 365 Business Central -ratkaisuun liittyvissä asioissa ja kehityksessä NEOT:n tarpeiden mukaan. Myös järjestelmän päivitykset tulevat säännöllisesti pari kertaa vuodessa pilviratkaisun ansiosta, joten järjestelmä pysyy jatkuvasti ajan tasalla ja päivitettynä – ja myös kehittyy jatkuvasti antaen uusia mahdollisuuksia järjestelmän käyttöön.

Koska NEOT:lla on käytössään myös muita Microsoft-ratkaisuja ja tuotteita, on käyttäjille iso etu siinä, että käyttöliittymät näyttävät tutuilta ja samoilla tunnuksilla pääsee eri järjestelmiin. Dynamics 365 Business Central on samannäköinen kuin muut Microsoft-tuotteet. Käyttäjien osalta tämä on kätevää ja helpottaa työskentelyä.

Pilvimaailman etujen lisäksi Microsoft-ekosysteemi tarjoaa jatkuvasti uusia mahdollisuuksia ja helposti integroitavia ratkaisuja, joita yritykset voivat hyödyntää liiketoiminnan kehittyessä ja tarpeiden mukaan. NEOT Group kehittää eCraftin kanssa edelleen talouden prosessejaan, muun muassa ottamalla käyttöön Dynamics 365 Business Central -ratkaisuun täydellisesti integroituvan ExFlow-ratkaisun laskujen sähköiseen kierrätykseen. Myös tämä järjestelmä kuuluu Microsoft-ekosysteemiin, joten teknologian kannalta valinta oli yhtenäinen.

Yhteistyö NEOT:n ja eCraftin asiantuntijoiden kesken on ollut helppoa ja henkilökemia on toiminut mainiosti. Keskustelu on ollut aktiivista ja molemmin puolin hankkeessa mukana olleet henkilöt ovat olleet tyytyväisiä toistensa asiantuntemukseen ja erittäin korkeaan motivaatioon asioiden edistämiseksi sovitussa aikataulussa. Tiivis yhteistyökumppanuus jatkuu yritysten kesken ja ajatuksia ja kehitysehdotuksia vaihdetaan jatkuvasti.

“Hienoa uudessa pilvipohjaisessa järjestelmässä on se, että sitä on helppo käyttää, eikä vaadi jatkuvaa kirjautumista, kuten aiemmassa paikallisesti asennetussa on-premise-järjestelmässä. Lisäksi päivitykset on helposti toteutettavissa, kun ne on automatisoitu. Suurin osa odotuksista ja tavoitteista on toteutunut projektin myötä. Tarvittavat integraatiot saatiin tehtyä myös uudella tavalla. Lisäksi meillä tiimin sisäinen järjestelmäosaaminen on kasvanut huomattavasti hankkeen myötä, kun olemme tehneet tiivistä ja hyvää yhteistyötä eCraftin asiantuntijoiden kanssa. Hyvällä mielellä jatketaan yhdessä töitä”, kertoo Leena Nopanen, Accounting Manager, NEOT Group.

”Meillä on selvillä yhteinen suunta ja pidämme yhteyttä säännöllisesti. NEOT:n tiimiläiset ovat erittäin asiantuntevia omalla alallaan ja heidän työmotivaationsa on ollut koko ajan erittäin korkea. Tämä on ehdottomasti vaikuttanut siihen, että hanke on edennyt hyvin ja yhteistyö NEOT:n liiketoiminnan kehittämiseksi jatkuu vahvana. Microsoft Dynamics 365 Business Central on hyvä valinta NEOT:n tarpeisiin. Moderni teknologia ja pilvimaailma antavat NEOT Groupille hyvän pohjan ja mahdollisuudet jatkuvaan tulevaisuuden kehittämiseen liiketoiminnan hyväksi”, sanoo Toni Tahvanainen, Account Manager, eCraft.