Suurimmassa osassa Palvelukeskus Helsingin koulu- ja päiväkotitoimipaikoista tarjottu ruokaa lakon aikana

JHL:n lakon vaikutus näkyy Palvelukeskus Helsingissä koulujen ja päiväkotien ruokapalveluissa. Vaikea tilanne huomioon ottaen ruokapalvelut on pystytty hoitamaan hyvin.

Maanantaina ja tiistaina ruokailu on saatu järjestymään lähes normaaliin tapaan valtaosassa Palvelukeskus Helsingin hoitamista koulu- ja päiväkotikohteessa. Muihin kohteisiin on toimitettu elintarvikkeita, joiden jakelu on hoidettu toimipisteessä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan henkilöstön toimesta. Erityisryhmät ja -koulut on rajattu lakon ulkopuolelle.

— Ilmoitus työtaistelusta tuli meille hankalaan aikaan, koska suurin osa henkilöstöstä sekä koulut olivat syyslomalla ja lakkoajankohta on heti viikon alussa. Siitä huolimatta pystyimme reagoimaan hyvin nopealla aikataululla ja suurimmalle osalle lapsista ja nuorista on saatu lounas tarjottua. Tuotamme ruokapalvelun lähes 500 toimipisteeseen ja tässäkin valossa Helsingin valmius hoitaa tällaisia yllättäviä poikkeustilanteita on erinomainen, vahvistaa Palvelukeskus Helsingin yksikönjohtaja Anne Koskinen.

Oman koulun ja päiväkodin tilanne selviää palvelunumerosta

Palvelukeskus pyrkii palvelemaan lasten ja nuorten vanhempia lakkoon liittyvissä kysymyksissä mahdollisimman kattavasti. Vanhemmat voivat edelleen tiedustella lakonajan palvelunumerosta esimerkiksi oman koulun tai päiväkodin ruokapalvelujen tilannetta. Palvelunumero 09 310 27138 on auki vielä tänään tiistaina klo 18 asti.

Palvelukeskus Helsinki tuottaa ruokapalveluja noin 320 helsinkiläisessä päiväkodissa ja noin 150 koulussa ja ammattioppilaitoksessa. Lisäksi Palvelukeskus toimii monipuolisissa palvelukeskuksissa, palvelutaloissa ja sairaaloissa sekä valmistaa kotiaterioita. Nämä hoitoalan ruokapalvelut on rajattu JHL:n lakon ulkopuolelle.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL asettui lakkoon 22.-23.10. hallituksen irtisanomislakia vastaan.