Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijoiden tuore tutkimus antaa lohduttoman kuvan metsäteollisuuden toimialan pitkän aikavälin innovatiivisuudesta.

- Suurin osa tutkituista yrittäjistä ja yrityksistä ei koskaan tehnyt toisen ja kolmannen sukupolven teknologiainvestointeja, vaikka tämän on osoitettu parantavan sekä yritysten kilpailukykyä, että mahdollisuutta myydä yritysomistuksia korkeaan hintaan, tutkijat kommentoivat.

Lähes sadasta tutkitusta yrityksestä vain 42% teki toisen sukupolven teknologiainvestoinnin, mutta tämän jälkeen investoijien osuus seuraavissa sukupolvi-investoinneissa suhteellisesti kasvoi.

Laajaan tilasto- ja historia-aineistoon perustuva tutkimus analysoi jokaisen merkittävän teknologiainvestoinnin ja myös tekemättömät investoinnit ja niiden vaikutuksen yritysten elinkaareen 200 vuoden ajalta. Tulosten mukaan kapea joukko metsäteollisuuden yrityksiä on vastannut koko toimialan innovaatiotoiminnasta ja kehityksestä. Yritysten selviytyminen on ollut myös hyvin sattumanvaraista suhteessa Suomessa tapahtuneisiin poliittisiin muutoksiin ja toisen maailmansodan kaltaisiin äkillisiin markkinashokkeihin.

Suomen itsenäisyyden alkuvaihe, aina 1980-luvulle saakka näyttäytyy myös tilastollisten analyysien valossa erikoisena poikkeusjaksona. Silloin toimialan rakennemuutos ei niinkään riippunut markkinakilpailusta ja siihen liittyvästä kilpailukyvystä, vaan ennemmin omistusverkostojen ja poliittisesta vallasta näissä pankkien ja Suomen valtion johtamissa verkostoissa.

Juha-Antti Lambergin ja Mirva Peltoniemen tutkimus The Nanoeconomics of Firm‐Level Decision‐Making and Industry Evolution: Evidence from 200 Years of Paper and Pulp Making on julkaistu strategisen johtamisen johtavassa tiedejulkaisussa, Strategic Management Journal –lehdessä. Linkki artikkelin elektroniseen versioon: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smj.3080

Katso myös artikkelin videotiivistelmä: https://www.youtube.com/watch?v=zGgf65ll5V0



Tutkimusryhmä:

Juha-Antti Lamberg, Jyväskylän yliopisto

Mirva Peltoniemi, Jyväskylän yliopisto

