Suvaitsematon Suomi -kirja pureutuu suvaitsemattomuuden historiaan

Ari Haasio ja Markku Mattila pohtivat suvaitsemattomuuden olemusta ja käyvät sen historiaa läpi havainnollisin esimerkein elämän eri aloilta. Kertomukset eri elämänaloilta, kuten huoranliinoista, eri aikakausien siveettömästä pukeutumisesta, evakkojen kohtelusta ja vähemmistöjen vainoista tuovat maamme historiaan ja ihmismieleen tuoreita näkökulmia.



Teoksen kirjoittajat FT, dosentti Markku Mattila ja FT, yliopettaja Ari Haasio ovat kokeneita tutkijoita ja tietokirjailijoita. Mattilan erityisalaa on Suomen historia. Haasio on informaatiotutkija, jolla on myös historioitsijan koulutus.

