SweepBank ja teknologiayhtiö Tuum yhteistyöhön pankkialan Netflix-kokemuksen toteuttamiseksi

SweepBank sovelluksella jo yli 20 000 käyttäjää – tästä pankkimaailman uudessa ilmiössä on kyse 22.10.2021 10:01:08 EEST | Tiedote

SweepBank valtaa pankkimarkkinaa ryminällä, ja se on kasvattanut asiakasmääräänsä merkittävästi viimeisen kuukauden aikana. Sovelluksella on jo yli 20 000 käyttäjää ja uusia asiakkaita tulee satoja päivässä. SweepBankin missio on tehdä asiakkaidensa rahankäytöstä fiksua ja helppoa: kaikki pankkipalvelut hoituvat näppärästi yhdellä sovelluksella. Kyseessä on täysin digitaalinen mobiilipankkipalvelu, joka erottuu muista pankeista kolmella merkittävällä tavalla. Siinä ei ole minkäänlaisia kuukausimaksuja tai piilokuluja. SweepBank erottuu edukseen myös siksi, että se maksaa vuosikorkoa asiakkaidensa käyttötileille ja säästötileille kuukausittain. Käyttäjien rahat siis kasvattavat jatkuvaa korkoa kaikilla SweepBankin tileillä, eivätkä ne loju korottomina niin kuin käyttötileillä yleensä. Myös nettiostosten tekeminen on SweepBank-palvelussa helppoa, ja kaksivaiheinen tunnistautuminen toimii saumattomasti. Sovelluksesta löytyy sekä Apple Pay että Androidin NFC, jotka sujuvoittavat verkko-ost