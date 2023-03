Sydämellä töissä auttaa ehkäisemään ristiriitoja työyhteisössä

Sydämellä töissä opastaa ennaltaehkäisemään ja sopimaan ristiriitoja ja sen myötä edistämään sopua ja hyvinvointia työyhteisössä.

“Toimin työyhteisösovittelijana ja roolissani näen, kuinka laajalle levinneet konfliktit ovat usein lähteneet liikkeelle aivan pienistä ihmisten välisistä väärinymmärryksistä, jotka ovat ajan myötä kehittyneet isoiksi ongelmavyyhdeiksi. Usein tällaiset tilanteet voitaisiin ratkaista nopeastikin, jos rohkenisimme näyttää haavoittuvuutemme ja tuoda esiin loukkaantumisemme sen sijaan, että piiloudumme ammatillisen suojakilven taakse”, kertoo Sanna Fäldt kirjansa esipuheessa.

Siellä missä on ihmisiä, syntyy arvaamaton kudelma kohtaamisia. Sydämellä töissä auttaa kehittämään kohtaamistaitoja sekä lisäämään luottamusta ja empatiaa työpaikalla.

“Kuuntelin Whole Foods Marketin perustajan ja silloisen toimitusjohtajan John Mackeyn puheenvuoroa Nordic Business Forumissa. Hän sanoi: ”It’s time to bring love out of the closet at work”. Tämä yllätti minut, sillä en ollut kuullut kenenkään johtajan aiemmin puhuvan rakkaudesta osana työelämää – ja vielä puheenvuorossa, jonka otsikkona oli kapitalismi. Puheenvuoro antoi vahvistusta jo pidemmän aikaa mielessäni kypsyneelle ajatukselle: rakkaus tunteena kuuluu myös töihin.”

Sanna Fäldt on viestinnän, työpsykologian ja työyhteisösovittelun ammattilainen. Hän on toinen kokemuksellisen valmennustoimisto Braversin perustajista ja työskentelee työelämätaitojen valmentajana ja sovittelijana. Ennen yrittäjäksi ryhtymistään hän työskenteli viestinnän kehitys- ja johtotehtävissä. Sydämellä töissä on Fäldtin kolmas tietokirja.

teos: Sydämellä töissä – Rakenna hyviä työelämäsuhteita

kirjailija: Sanna Fäldt

ISBN: 9789523044487

kustantaja: Avain

sivuja: 101

ilmestymispäivä: 28.3.2023