Syksyn kirjoissa yhteiskunnallisia teemoja ja puhuttelevaa kulttuuria

Avaimen syksyn 2021 runsas kustannusohjelma sisältää kirjoja kaikenikäisille lukijoille. Kirjat kuljettavat lukijat muun muassa patikoimaan Sveitsin Alpeille, valloittamaan Kiinan luovien alojen markkinoita ja pohtimaan kotiseutuvierautta sekä suvaitsevaisuuden monia ulottuvuuksia. Nuoremmille lukijoille on tarjolla muun muassa runomittaisia seikkailuja Juha Siron lastenromaanissa sekä ympäristönsuojelua hauskojen Kosan ja Mukan matkassa. Laajan selkokirjakattauksen kruunaa Elina Karjalaisen Uppo-Nalle, jonka on selkomukauttanut Silja Vuorikuru.



Liisa Helve-Sibajan Reppu ja reitti -kirjan tarinoissa patikoidaan Sveitsin alppijärville, riippusiltojen yli, jäätikön sivua ja palmurajaa kohti. Matkaopas tarjoaa elämysretkiä myös nojatuolimatkaajalle. Toimittaja, suomen opettaja ja bloggaaja Helve-Sibaja on asunut Zollikonissa jo parikymmentä vuotta. Kirja ilmestyy elokuussa 2021.

Tommi Parkon Runoilijan työkalupakki päivittää runouden perusteoksen Kirjoita runo – opas aloittelevalle runoilijalle (Avain 2011) 2020-luvulle. Parkko on runoilija, luovan kirjoittamisen opettaja ja käännösrunoutta julkaisevan kustantamon omistaja. Hänet palkittiin Suomen arvostelijain liiton Kilon punnuksella runouden edistäjänä. Kirja ilmestyy elokuussa 2021.

Helena Honka-Hallilan Suomalaisen virkkauksen monet muodot -kirja tuo vanhoja malleja käsityöläisten käyttöön. Kirja ilmestyy elokuussa 2021.

Ari Haasio ja Markku Mattila pohtivat Suvaitsematon Suomi -kirjassa suvaitsemattomuutta ja käyvät läpi sen historiaa. Kertomukset eri elämänaloilta avaavat näkökulmia maamme historiaan ja ihmismieleen. FT, dosentti Markku Mattila ja FT, yliopettaja Ari Haasio ovat kokeneita tutkijoita ja tietokirjailijoita. Kirja ilmestyy syyskuussa 2021.

Heidi Backströmin ja Laura Hakasen Kyyry – kirja kotiseutuvieraudesta tarjoaa vertaistukea ja näkökulmia niille, joita juna on liikuttanut synnyinseuduilta pois. Kirja on syntynyt halusta ymmärtää omia juuria ja muuttohäpeää. Teos ilmestyy syyskuussa 2021.

Pertti Rajalan ja Susanna Virkin Annetaan tytön yrittää. Lasikaton murtajia ja vaikuttajanaisia -kirjassa kerrotaan tasa-arvotyön edelläkävijöistä ja vaikuttajista. FM, tutkija Susanna Virkki on kirjoittanut teoksen Politiikan kuvat (Avain, 2019). Tietokirjailija, emeritus maakuntajohtaja Pertti Rajala on kirjoittanut 110 kirjaa. Kirja ilmestyy syyskuussa 2021.

Pirkko Vekkelin ja Kaija Rosman Kenkiä ja ihmisiä kuljettaa maailmaan, jossa kengät ovat pääosassa. Kirjassa kerrotaan kenkätarinat Sinkkuelämää-sarjan Carrie Bradshawsta Kamala Harrisin lenkkareihin, kurkistetaan brändien saloihin ja suomalaisten merkkien menestykseen. Toimittaja ja tietokirjailija Pirkko Vekkeli on julkaissut useita henkilökuva- ja elämäkertateoksia. Muotitoimittaja ja kuvataiteilija Kaija Rosma on palkittu tekijä, joka mm. kuvitti Gloria-lehteä yli 20 vuotta. Kirja ilmestyy syyskuussa 2021.

Hannu Pöppösen Muurinmurtajat kertoo Kiinan luovista aloista ja nykykulttuurista. Keskeisessä osassa ovat myös suomalaiset eturivin luovien alojen tekijät, jotka kertovat oman tarinansa Kiinan valloittamisesta. Kulttuuritoimittaja ja tietokirjailija Pöppönen on työskennellyt Kiinassa yliopistossa designalan vierailevana professorina vuodesta 2015. Teos ilmestyy lokakuussa 2021.

Vesa Sisätön 103 kummallista juttua on outojen tapausten, erikoisten kohtaloiden ja ällistyttävien ilmiöiden tarinakokoelma. Kuka oli kolmesti paavina ja miten kävi Pepsi Colan sotalaivaston? Teokseen on koottu parhaat erikoisjutut niin vanhoilta ajoilta kuin viime vuosilta. 103 kummallista juttua ilmestyy lokakuussa 2021.



Luettavaa lapsille ja nuorille

Juha Siron Oiva ja aikasormus on lastenromaani, jossa poika ystävystyy runomittaan raakkuvan Kalle Kustaa Korpin kanssa. Matkasta kehkeytyy huumorintäyteinen seikkailu ja koko perheen lukuelämys. Juha Siro on tamperelainen kirjailija, joka on julkaissut runokokoelmia, aforismikokoelman ja kuusi romaania. Kirja ilmestyy elokuussa 2021.

Sata vuotta sitten moni suomalaisperhe matkusti Pohjois-Amerikkaan. Millaista oli lasten elämä uudessa maassa? Karoliina Suoniemen Ameriikan lapset on koko perheen tietokirja, joka kertoo perheiden arjesta ja kurkistaa myös nykypäivän amerikansuomalaisten elämään. Kirjan on kuvittanut Emmi Kyytsönen. Teos ilmestyy syyskuussa 2021.



Sisarusten Aija ja Janne Salovaaran sekä Tuomas Kärkkäisen lastenkirja Kosa ja Muka muuttavat maailmaa kertoo serkusten päivästä kaupungissa. Lapset pohtivat matkallaan tekoja maapallon hyväksi ja ottavat selvää kestävästä kehityksestä. Aija Salovaara työskentelee ohjaajana ja kirjoittajana televisio- tuotannoissa sekä järjestö- ja humanitaarisella sektorilla, Janne Salovaara on kestävyys- tieteen tutkija ja opettaja yliopistossa. Kirjan kuvittaja Tuomas Kärkkäinen on työskennellyt lehtikuvittajana ja julkaissut runokokoelman ja lastenkirjan. Kirja ilmestyy lokakuussa 2021.

Sirkka Knuutilan Rosmariini ja valkoinen joulu -lastenkirjassa 24 satua johdattaa lukijan joulunodotukseen. Knuutila on aina vienyt lapset ja lastenlapset satumatkoille tarinoillaan. Aikaisemmin häneltä on ilmestynyt satukirja Rosmariini ja joulun taika sekä keittokirja Tavattoman hyvää. Kirjan on kuvittanut Olya Badulina ja se ilmestyy lokakuussa 2021.

Sari Kanalan Ihanat koiramme -kirjassa tutustutaan koirarotuihin ja niiden työtehtäviin. Kanala on lastenkirjailija, tietokirjailija ja opettaja. Hänen perheeseensä on kuulunut karjalankarhukoiria jo liki 30 vuoden ajan. Daga Ulv on eläinmaalauksista tunnettu kuvittaja, kuvataiteilija ja amerikanakita Hugon onnellinen omistaja. Kirja ilmestyy lokakuussa 2021.

Anne Muhosen 17. sarjakuvaromaani Älä unohda minua, on tarina huomatuksi tulemisen merkityksestä. Kun kukkakauppias Hilla ottaa nuoren Eeron luokseen työharjoitteluun, hän joutuu samalla kohtaamaan myös oman menneisyytensä. Teos ilmestyy lokakuussa 2021.

Tittamari Marttisen Haaveiden huvila on sanataideopas ja lastenkirja samoissa kansissa. Haaveiden huvila on hauska ja virikkeellinen matka kirjoittamiseen, lukemiseen ja lastenkirjoihin. Kirja ilmestyy marraskuussa 2021.



Selkokirjoja kaikenikäisille lukijoille

Tapani Baggen Polkupyörävarkaat -selkonuortenromaanin Elsa on vahva ja huumorintajuinen tyttö, joka on myös mestaripainija. Eräänä päivänä Elsa avaa etsivätoimiston. Hänen ensimmäinen asiakkaansa on Elmeri. Elmeriltä on varastettu polkupyörä. Pian Elsankin pyörä katoaa pihasta. Yhdessä nuoret jäljittävät varkaita läpi kaupungin. Kirja ilmestyy elokuussa 2021.

Tapani Baggen Tuhon torni jatkaa Alligaattorista ja Marskin kepistä tuttujen sankareiden seikkailuja. Keski-ikäisen miehen mielentila kokee melkoisia järistyksiä tässä veijarihenkisessä selkoromaanissa. Bagge on palkittu kirjailija, jonka selkotuotanto kattaa kirjallisuutta niin nuorille kuin aikuisillekin. Teos ilmestyy syyskuussa 2021.



Eve Hietamiehen suosittu trilogia Antti ja Paavo Pasasesta on nyt kokonaan mukautettu selkokielelle. Hammaskeiju on jatkoa Yösyöttö- ja Tarhapäivä-romaaneille. Teoksen on selkomukauttanut Hanna Männikkölahti. Kirjassa on Ina Majaniemen kuvitus. Kirja ilmestyy elokuussa 2021.

Veren vimma jatkaa Leena Lehtolaisen Maria Kallio -sarjaa Leena Kaivosojan selkomukauttamana. Annukka Hackman oli kunnianhimoinen toimittaja, joka halusi paljastaa salaisuuksia. Annukka on juuri kirjoittamassa kirjaa suomalaisesta rallikuskista Sasha Smedistä, kun hänen ruumiinsa löytyy järvestä. Teos ilmestyy elokuussa 2021.

Marja-Leena Tiaisen Musta enkeli -selkonuortenromaani on koskettava ja kaunis tarina nuoresta tytöstä, joka joutuu tekemään vaikean päätöksen. 16-vuotias Roosa odottaa lasta, mutta jää yksin, kun lapsen isä kuolee ennen kuin Roosa ehtii kertoa lapsesta. Kirja ilmestyy elokuussa 2021.

Kiuru on 16-vuotias tyttö, jolla on salaisuus: hän pystyy lukemaan ihmisten muistoja. Kiuru tutustuu Daihin, Neluun ja Bollywoodiin, joilla on myös yliluonnollisia voimia. Mukaan liittyy Kiurun ihastus Samuel. Nuorilla on edessään seikkailu, josta he joutuvat pakenemaan henkensä edestä. Elina Rouhiaisen Muistojenlukija -nuortenromaanin on selkomukauttanut Mirjami Häkkinen. Teos ilmestyy elokuussa 2021.

Maapalloa on kohdannut suuri onnettomuus, ja ihmiset yrittävät selvitä hengissä. Kun Noria valmistuu teemestariksi, on hänen vuoronsa varjella suvun salaisuutta. Armeija haluaa selvittää salaisuuden, sillä veden kätkeminen on rikoksista pahin. Emmi Itärannan Teemestarin kirjan on selkomukauttanut Riikka Tuohimetsä ja se ilmestyy elokuussa 2021.

Leena Kaivosojan nuortenselkoromaani Sininen saari kertoo kesälomaansa viettävästä Laurasta. Loma kaukana kaupungista tuntuu pitkältä ja tylsältä. Loma muuttuu, kun Laura ja Toni löytävät melontaretkellään merestä sinisen saaren. Kirja ilmestyy elokuussa 2021.



”Hei, minä olen Uppo-Nalle”, nalle sanoi Reetalle. ”Oletpa sinä märkä”, Reeta sanoi.

”Olen myös hermostunut”, Uppo-Nalle vastasi. ”Minä vien sinut kuivumaan pyykkinarulle”, Reeta sanoi. Elina Karjalaisen rakastettu Uppo-Nalle ilmestyy Silja Vuorikurun selkomukauttamana lokakuussa 2021.