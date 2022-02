Syöpäkasvainten tuorenäytekeräystä vauhditetaan HUSissa

Tuorenäytteellä tarkoitetaan kasvaimesta jäädytettävää kudospalaa, joka otetaan heti tuoreeltaan syöpäleikkauksessa poistetusta kasvainnäytteestä. Näytettä käytetään potilaan sairauden diagnosoimisessa ja tutkimuksessa.

Tuorenäytekeräyksellä tähdätään yksilölliseen ja parempaan potilashoitoon. Tuorenäytteitä käytetään eniten tutkimuksessa sekä uusien yksilöllisten lääkehoitojen kehittämisessä ja yhä useammin osana potilaan diagnostiikkaa, kun valitaan parasta hoitovaihtoehtoa.

Tutkimuskäyttöä varten tarvitaan potilaan biopankkisuostumus tai erillinen tutkimuslupa. Yli puolet leikkaukseen menevistä syöpäpotilaista on antanut biopankkisuostumuksen, mutta aina näytettä ei voi ottaa.

”Pienistä tai esihoidetuista kasvaimista ei voi ottaa näytettä diagnostiikan vaarantumatta. Joskus pitkät ja vaativat syöpäleikkaukset venyvät myöhään, jolloin patologian laboratorio ei ole enää auki. Toivon, että kaikilta potilailta kysytään biopankkisuostumus. Tämä turvaa jatkossa parhaiten potilaiden oikeuden päästä tutkimukseen”, sanoo molekyylipatologian professori, osastonylilääkäri Johanna Arola HUS Diagnostiikkakeskuksesta.

Näytteitä kerätty munasarjasyövistä

Systemaattinen tuorenäytekeräyskeräys ei ole ollut osa sairaaloiden toimintaa aikaisempina vuosina, minkä vuoksi syöpätutkimukselta on jäänyt tärkeitä näytteitä hyödyntämättä.Jatkossa keräysmääriä on tarkoitus kasvattaa ja kerätä kudosnäytteet kaikista syövistä, joista näyte on mahdollista ottaa. Samalla biopankkisuostumusten pyytämistä tehostetaan.

Vuoden 2021 aikana HUSissa kerättiin 700 tuorenäytettä. Yhtenä pilottiyksikkönä toimi Naistenklinikka, jossa on jo muutaman vuoden ajan kerätty munasarjasyövistä tuorenäytteitä tutkimusta varten. Kun näytteiden kerääminen on aikaisemmin riippunut lähinnä yksittäisistä tutkijoista, saatiin viime vuonna mukaan osa-aikainen tutkimushoitaja, jonka avulla keräysmääriä pystyttiin kasvattamaan reilusti.

”Kaikilta leikkaukseen tulevilta potilailta, joilla munasarjasyöpää epäillään tai joilla se on jo todettu, pyritään pyytämään biopankkisuostumus. Se antaa meille mahdollisuuden tutkimusnäytteen ottoon leikkauksessa. Sekä poliklinikan että leikkaussalin henkilökunta on osallistunut biopankkisuostumusten hankintaan ja tuorenäytteen ottamiseen hienolla aktiivisuudella”, sanoo naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Ulla-Maija Haltia.

Tuorenäytekeräys laajenemassa valtakunnalliseksi

Syöpäpotilaiden tuorenäytekeräys on laajenemassa valtakunnalliseksi kaikkiin alueellisiin syöpäkeskuksiin. HUSista mukana ovat kaikki syöpää hoitavat yksiköt, HUS Diagnostiikkakeskuksen patologia, Helsingin Biopankki ja Helsingin yliopiston sekä HUSin yhteinen tutkimushanke iCAN, jossa tunnistetaan uusia hoitokohteita ja pyritään parantamaan hoidon edellytyksiä syövän yksilöllisellä profiloinnilla.

Keräystä jatketaan myös laajassa yksilöllistetyn syövänhoidon tieteellisessä FINPROVE-lääketutkimuksessa. Hankkeen käynnisti Eteläinen syöpäkeskus FICAN South.

”Vaikka suoraa hyötyä ei välttämättä potilaalle itselleen ole, voidaan tulevaisuudessa tarjota parempaa hoitoa seuraaville sukupolville, lapsille ja lapsenlapsille. Jokaisella potilaalla on oikeus olla tutkimuspotilas”, sanoo projektipäällikkö Anne Kairenius Eteläisestä syöpäkeskuksesta.