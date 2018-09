Syöpätautien klinikan edusta muuttuu Siltasairaalan työmaaksi

Syöpätautien klinikan edusta muuttuu työmaaksi 1.10.2018. Samalla sulkeutuu vanha sisäänkäynti ja etupihalla sijaitseva pysäköintihallin hissikuilu.

Syöpätautien klinikan uusi sisäänkäynti on avattu elokuun alussa ja se on jo täydessä käytössä. Uusi sisäänkäynti sijaitsee rakennuksen toisella puolella, ja käyntiosoite sinne on Paciuksenkatu 3. Syöpätautien klinikan virallinen osoite Haartmaninkatu 4 ja PL 180 eivät muutu.

Etupihalla sijaitseva hissirakennus ja hissi K3 poistuvat käytöstä, kun ne jäävät Siltasairaalan työmaan sisään. Hissi K3 on toiminut kulkuyhteytenä maan pinnalta maanalaiseen pysäköintilaitokseen P3.

Potilaiden saapuminen sairaala-alueelle

Jos potilaiden on välttämätöntä saapua omalla autolla, pysäköintihalli P1 on heidän käytössään. Jalankulkuyhteys P1-pysäköintihalliin on Biomedicumin edestä. Syöpätautien klinikalle kuljetaan ulkokautta.

Yleisesti Meilahden sairaala-alueella asioivia kehotetaan välttämään omalla autolla saapumista pysäköintipaikkojen rajallisuuden vuoksi.