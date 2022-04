Syväkyntö sanoittaa rintasyöpäpotilaan arkea

Hanna Kostamon kirjoittama Syväkyntö on kirjoittajansa omakohtainen teos syövästä, eloonjäämiskamppailusta ja järjissään säilymisestä niillä korteilla, jotka kulloiseenkin tilanteeseen on jaettu. Se on myös arjen kuvaus: perheen ja tulkkausfirman pyörittämisestä äidin ja maajohtajan näkökulmasta.

kansi: Hanna Kostamo, Syväkyntö (Avain)

“Jos ihmiselle annetaan elettäväksi sellainen elämä kuin minulle, on kokemuksistaan suorastaan pakko kirjoittaa”, aloittaa Hanna Kostamo Syväkyntö-kirjansa. Hanna Kostamo oli juuri toipunut rintasyövästä, kirjoittanut kokemuksistaan kirjan ja huokaissut helpotuksesta, kunnes eräänä joulukuisena iltana hän liukastui jäisellä kadulla. Tapaturmassa kipeytynyt kainalo ja sitä seuraavat tapahtumat palauttavat ikävät muistot ja huolen tulevasta. Syväkyntö-teos tarjoaa tukea ja rohkaisua muille elämässään mahdottomalta tuntuvia tilanteita kohtaaville. Vaikka aihe on vakava, tihkuu kirjan tarina ajoittain sysimustaa huumoria. “Tämä kirja, kuten edellinenkin, pohjautuu oikeaan, elettyyn elämään työssä, kotona ja sairaalassa. Sitä lukiessa saa nauraa, itkeä, suuttua tai pahoittaa mielensä, kunhan pitää mielessä, että kirjan tapahtumat ovat oikeasti tapahtuneet minulle.” Hanna Kostamo on 44-vuotias filosofian maisteri, himoliikkuja, tulkkaustoimiston maajohtaja, käännöstoimiston myynti- ja markkinointijohtaja, neljän lapsen äiti, kaksosten äiti ja rintasyöpäpotilas. teos: Syväkyntö

kirjoittaja: Hanna Kostamo

kustantaja: Avain

ISBN: 9789523043602

sivuja: 173

ilmestymispäivä: 7.4.2022

Kuvat kansi: Hanna Kostamo, Syväkyntö (Avain)