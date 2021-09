Taideyliopiston uusi rakennus Sörnäisissä tarjoaa taiteen opetukselle maailmanluokan tilat

Jaa

Taideyliopiston kampus Sörnäisissä on nyt valmis. Taideyliopiston Kuvataideakatemian käyttöön tulevassa uudessa rakennuksessa taiteen opiskelun jäljet saavat näkyä.

JKMM Arkkitehtien suunnittelema Taideyliopiston rakennus Sörnäisten rantatiellä Helsingissä on valmis. Kuvataiteen, valo- ja äänisuunnittelun sekä esittävän taiteen lavastuksen opetus käynnistyy uusissa tiloissa syksyllä 2021. Uusi rakennus on nimetty Myllyksi tontilla ennen sijainneen Helsingin Myllyn mukaan.

Uusi rakennus korvaa erityisesti Taideyliopiston Kuvataideakatemian väliaikaiset tilat Vallilassa. Rakennus sijaitsee Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Kookos-päärakennuksen vieressä ja tuo siten kuvataide-, teatteri- ja tanssiopiskelijat samaan kortteliin.

”Uusi rakennuksemme mahdollistaa kuvataiteen opettamisen maailmanluokan tiloissa. Väliaikaistiloissa vuosia toiminut Taideyliopiston Kuvataideakatemia saa uudet tilat, joiden suunnittelussa opiskelijat ja henkilökunta ovat olleet alusta saakka mukana. Rakennuksessa taiteen tekemisen arki ja jäljet saavat vapaasti näkyä, ja tiloja on helppo muuttaa tulevaisuudessa uusia tarpeita vastaaviksi”, kertoo Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén.

Myös Taideyliopiston Kuvataideakatemian galleriatoiminta siirtyy uuteen rakennukseen. Lähes 750 neliömetrin laajuiset, korkeat ja valoisat näyttelytilat sijaitsevat katutasossa Sörnäisten rantatiellä. Uuden kampuksen myötä Sörnäisistä onkin kehittymässä merkittävä kulttuurikeskittymä.

“Uudet näyttelytilat mahdollistavat entistä monipuolisempaa näyttely- ja tapahtumatoimintaa. Kokoontumisrajoitusten purkamisen jälkeen uusi kampus muodostaa Sörnäisiin vilkkaan yleisölle avointen kulttuuritapahtumien foorumin ja taide näkyy entistä vahvemmin osana alueen kaupunkikuvaa”, sanoo Taideyliopiston Kuvataideakatemian dekaani Hanna Johansson.

Yleisölle avoin näyttelytoiminta alkaa syyskuun lopulla, jolloin kaupunkilaisille tarjoutuu tilaisuus päästä tutustumaan uuteen kampukseen.

Lähtökohtana muunneltavuus

Uuden Mylly-rakennuksen arkkitehtuuri on herättänyt jo etukäteen paljon kiinnostusta, myös kansainvälisesti. Rakennuksen on suunnitellut JKMM Arkkitehdit, joka on yksi tämän hetken arvostetuimmista suomalaisista arkkitehtitoimistoista. Se tunnetaan muun muassa vuonna 2018 avautuneesta Amos Rex -taidemuseosta.

Mylly yhdistää tontin vanhat teollisuuskiinteistöt nykyaikaiseen huippuarkkitehtuuriin. Kokonaisuuden suunnittelussa tärkeimpänä tavoitteena on ollut käyttäjien, eli taideopiskelijoiden ja -opettajien tarpeita vastaavien tilojen luominen. Tuloksena on muunneltava ja joustava tilojen kokonaisuus, jossa näkyy niin taiteen tekemisen prosessimainen luonne kuin korttelin teollisuushistoriakin.

”Kokonaisvaltaista suunnittelua ohjasivat muunneltavuus, yhteisöllisyyden tukeminen ja ympäristöön sovittaminen. Suunnittelun keskeinen lähtökohta oli toteuttaa joustavat tilat, jotka eivät rajoita vaan mahdollistavat. Tila on valmis vasta, kun taideyliopistolaiset ottavat sen haltuun ja tekevät siitä itsensä näköisen”, kertoo rakennuksen pääsuunnittelija Asmo Jaaksi JKMM Arkkitehdeista.

Uudisrakennuksen rakentaja on Lujatalo Oy. Kiinteistön omistaa Veritas Eläkevakuutus, jonka vuokralainen Taideyliopisto on.

Taideyliopiston kaksi kampusta valmiit

Mylly-rakennuksen valmistuminen viimeistelee Taideyliopiston Sörnäisten kampuksen. Uuden rakennuksen lisäksi kampukseen kuuluu Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun päärakennus Kookos. Mylly ja Kookos on liitetty toisiinsa yhdyskäytävillä.

Taideyliopiston toinen Helsingin-kampus sijaitsee Töölössä, jonne on keskitetty Taideyliopiston Sibelius-Akatemian toiminta. Töölön kampuksen sydän on Musiikkitalo, jonka lisäksi taideopetuksen käyttöön on viimeisen kymmenen vuoden aikana peruskorjattu kaksi arvokasta funkisrakennusta: Pohjoisella Rautatiekadulla sijaitseva, alun perin Helsingin konservatorion päärakennukseksi rakennettu R-talo sekä Nervanderinkadulla sijaitseva N-talo, jossa ennen toimi Suomalainen Yhteiskoulu.

Helsingin lisäksi Taideyliopistolla on toimintaa myös Seinäjoella ja Kuopiossa.