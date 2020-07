Taiteilija Teemu Keisterin Rakkauskontti kiertää 12 päivää kesäistä Suomea

"Nimensä mukaisesti Rakkauskontti synnyttää rakkaudenkaltaisia tunteita, jakaa rakkautta ja saa ihmiset uskomaan rakkauden voimaan."

Taiteilija Teemu Keisteri rakentaa parhaillaan Rakkauskonttia, joka tulee kiertämään heinä-elokuussa Suomea viidellä paikkakunnalla. Keisteri tunnetaan vaatteisiin ja jopa astioihin levinneestä Ukkeli-piirroshahmostaan sekä dj-keikoista, joita hän tekee taiteilijanimellä Windows95man. Keisterillä on myös oma galleria Kalleria Helsingin Kalliossa.

“Nimensä mukaisesti Rakkauskontti synnyttää rakkaudenkaltaisia tunteita, jakaa rakkautta ja saa ihmiset uskomaan rakkauden voimaan. Koska kaikki eivät voi konttia kokea, he voivat jakaa rakkautta kaikille sähköisesti ottamalla kontista kuvan ja laittamalla sen someen“, Keisteri sanoo.

Keisteri suunnittelee Rakkauskontin sisustuksen ja ulkoasun. Kokonaisuudesta tulee kokijalleen hänen mukaansa “mielenkiintoinen, ajatuksia herättävä ja unohtumaton visuaalinen kokemus”.

Rakkauskontti-teoksen on tilannut Vaasan Sähkö, ja se on osa energiayhtiön Rakkaus on sähköä -kampanjaa. “Rakkauden, sähkön ja taiteilija Teemu Keisterin teoksen yhdistelmä oli niin arvaamaton, että meidän oli pakko kokeilla, mitä siitä voi syntyä“, Vaasan Sähkön viestintäpäällikkö Mikaela Jussila nauraa. “Kevät on ollut ankea ja mietimme pitkään miten voisimme ilahduttaa ihmisiä. Sähkö, rakkaus ja ilo ovat välttämättömiä meille kaikille.”

Rakkauskontti kiertää viidellä paikkakunnalla yhteensä 12 päivää. Sisään pääsee perheen tai kaveriporukan kanssa ilman erillistä varausta.

KUTSU MEDIALLE:

Media pääsee tutustumaan Rakkauskontin rakentamiseen etukäteen. Lisäksi taiteilija Teemu Keisteri ja Vaasan Sähkön Mikaela Jussila ovat käytettävissä haastatteluihin puhelimitse kiertueen aikana. Ota yhteyttä: Jenni Pöyry jenni@mellakkahelsinki.fi tai 050 343 2061.

MENOVINKKI:

Rakkauskontti kiertueella seuraavasti:

Helsinki ke 15.7. ja pe–la 17.–18.7.

Tampere pe–la 24.–25.7.

Turku la–su 1.–2.8.

Vaasa to–la 6.–8.8.

Oulu pe–la 14.–15.8.

Rakkauskontti on auki jokaisena kiertuepäivänä noin 10 tuntia.

Tarkista tarkemmat ajat ja muutokset osoitteesta: vaasansahko.fi/rakkauskontti