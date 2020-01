Talousarviolla voi vaikuttaa taloyhtiön kulukehitykseen

Ota haltuun asunto-osakeyhtiölain muutokset! 17.6.2019 09:20:17 EEST | Tiedote

Näitä näkemyksiä et voi ohittaa – maan johtavat asiantuntijat kertovat, miten asunto-osakeyhtiölakia pitää soveltaa. Asunto-osakeyhtiölaki - Kommentaarista on ilmestymässä uusi, päivitetty painos. Se on oiva apu isännöitsijöiden ja muiden kiinteistöalan ammattilaisten arjessa.