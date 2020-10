Talousrikoksen uhriksi voi joutua kuka tahansa. Kun näin käy, on nopea ja ammattimainen toiminta tärkeää. Kauppakamarin kirjauutuus Talousrikosten tutkinta ja tutkintapyynnön laatiminen opastaa talousrikosten uhreja.

Kauppakamarin Talousrikosten ja tutkintapyynnön laatiminen -kirja auttaa yrityksiä ja yksityisiä ihmisiä talousrikosten selvittelyssä. Kun yritys, muu yhteisö tai yksityinen ihminen kohtaa talousrikoksen, korostuu, kuinka yksin ja vieraassa maailmassa uhrina tai muuna asianosaisena rikoksessa oleva joutuu toimimaan. Yhä useampi talousrikos tehdään verkossa ja verkon kautta rikoksia myös selvitetään. Mitä uhrin pitää tehdä ja mistä hän saa apua?

Tutkintapyyntö poliisille on taitolaji

Kirja ohjaa lukijaansa askel askeleelta aina oikeudenkäyntiin asti. Rikoksen selvittelyvaiheen ohjeistuksessa kirjailijan vahva tietoturvaosaaminen korostuu. Laadukkaan tutkintapyynnön avulla poliisin on helpompi toteuttaa perusteellinen esitutkinta. Esitutkinnan etenemiselle syyttäjälle asti on paremmat edellytykset, kun tapahtumien kulku on tutkintapyynnössä selostettu ymmärrettävästi ja johdonmukaisesti eikä viranomaisten rajallisia resursseja mene enää perustietojen hankkimiseen. Laadukas tutkintapyyntö edesauttaa esitutkintaa.

Tämä paljon ohjeita ja esimerkkejä sisältävä kirja hyödyttää sekä tutkintapyynnön laativaa yhteisöä että apuna toimivia lakimiehiä ja neuvonantajia kuin myös rikoksia tutkivia poliiseja. Kauppakamarin kirja Talousrikosten tutkinta ja tutkintapyynnön laatiminen on ilmestynyt 26.10.2020.

Asiantunteva kirjoittaja



Kirjan kirjoittaja Juha-Matti Laurio on tietoturva-asiantuntija, tietokirjailija ja Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Finland ry:n jäsen. Hänellä on laaja kokemus kyberturvallisuudesta ja riskienhallinnasta, ja hän on toiminut tietoturva-asiantuntijana puolustusvoimissa, oikeushallinnossa ja yritysmaailmassa sekä useissa yhdistyksissä.

Kirjasarjan toinen osa, Talousrikosten ennaltaehkäisy ja havaitseminen, ilmestyy marraskuussa 2020.

Arvostelukappaleet: kustannustoiminta@helsinki.chamber.fi