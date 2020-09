Taloyhtiölainat nostavat yksiöiden ja kaksioiden hintoja - Kiinteistöliitto Uusimaa jakoi 10.000 euron palkinnon lopputyölle

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelija Henrik Rantanen sai 10.000 euron palkinnon lopputyöstään ”Taloyhtiölainojen rooli asunto-osakkeiden hinnanmuodostuksessa – Empiirinen tutkimus Suomen suurimmista kaupungeista”.

Lopputyön tutkimuskysymyksenä oli taloyhtiölainojen vaikutus hinnanmuodostukseen, eli Rantasen omin sanoin: Tavoitteena oli selvittää hedonisen regressioanalyysin menetelmin, vaikuttaako suhteellisen lainaosuuden suuruus asuntojen toteutuneisiin velattomiin kauppahintoihin.

Taloyhtiölainojen käyttö uudisrakentamisen rahoittamisessa on lisääntynyt merkittävästi Suomen asuntomarkkinoilla kuluvan vuosikymmenen aikana, ja suuret suhteelliset taloyhtiölainaosuudet ovat vakiintuneet uudisasuntojen kaupoissa. Mitä suurempi asuntokaupan taloyhtiölainaosuus on, sitä pienemmällä pääomalla asuntoon pääsee myyntihinnan maksamalla käsiksi.

Tutkielman lopputulos oli Rantasen mukaan: Selittävien muuttujien yhdysvaikutuksia sisältävien regressiomallien tulokset osoittavat, että taloyhtiölainaosuudella on yksiöiden ja kaksioiden hintoihin korottava, tilastollisesti merkitsevä vaikutus uudehkojen asuntojen jälkimarkkinoilla. Nämä preemiot heijastelevat todennäköisesti osaltaan verotuskäytäntöjen eroavaisuuksia, sillä pienten asuntojen kaupoissa ostajaosapuolena on usein sijoittaja, joka on vuokranantajana oikeutettu rahoitusvastikkeen verovähennyksiin osassa tapauksia.

Palkinnon taustaa

Kiinteistöliitto Uusimaan hallitus päätti vuonna 2019 perustaa palkinnon Uusimaan alueen korkeakoulussa hyväksytylle lopputyölle, josta on eniten hyötyä taloyhtiöille. Tavoitteena on samalla kannustaa opiskelijoita tulevaisuudessa harkitsemaan kiinteistöalan ja erityisesti taloyhtiömaailman (esim. talous, tekniikka tai juridiikka) lopputöitä. Palkintosumma on enintään 10.000 €, joka nyt vuoden 2019 lopputöiden osalta jaettiin yhdelle työlle.

Kiinteistöliitto Uusimaa onnittelee Henrik Rantasta palkitusta lopputyöstä ja kannustaa samalla muitakin opiskelijoita valitsemaan taloyhtiöihin keskittyviä lopputöiden aiheita kaikilla mahdollisilla opiskelualoilla.