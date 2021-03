Taloyhtiön tehtävänä huolehtia myös asumisen turvallisuudesta

Korona-aikana ihmiset viettävät tavallista enemmän aikaa kodeissaan, osa etätyötä tekevistä lähes vuorokauden ympäri. Sen vuoksi asumisen turvallisuuteen liittyvät tekijät ovat nousseet entistäkin tärkeämmiksi. Kiinteistöliitto haluaa muistuttaa taloyhtiöitä lakisääteisen pelastussuunnitelman merkityksestä asuinturvallisuuden kivijalkana.

Pelastussuunnitelma on laadittava asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa. Suunnitelman avulla tunnistetaan kyseisen asuinrakennuksen keskeiset riskit, varaudutaan onnettomuuksiin ja määritellään toimenpiteet niiden hallitsemiseksi. Taloyhtiön on ohjeistettava asukkaat toimimaan oikein vaaratilanteissa. Pelastussuunnitelma sisältää myös toimintaohjeet yhteiskunnan vakaviin häiriötilanteisiin ja väestönsuojeluun.

”Monessa taloyhtiössä pelastussuunnitelma on oikeaoppisesti laadittu, mutta sen päivittämisessä ja viestinnässä on paljonkin parannettavaa”, sanoo Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen.

Pynnönen suosittelee, että pelastussuunnitelma tarkistettaisiin vuosittain ja sen keskeisistä kohdista viestittäisiin asukkaille säännöllisesti esimerkiksi yhtiökokouksessa.

”Pelastussuunnitelmaan perehtymistä ei pidä jättää pelkästään asukkaiden oman aktiivisuuden varaan”, Kristel Pynnönen huomauttaa.

Pelastussuunnitelma kannattaa toteuttaa havainnollisesti, esimerkiksi kuvallisen viestinnän avulla. Poistumistiet on syytä käydä säännöllisesti läpi yhdessä asukkaiden kanssa ja muistuttaa samalla pitämään ne esteettöminä.

Kiinteistöliitto on julkaissut jäsenilleen maksuttoman verkkokurssin, jonka avulla voi laatia omalle taloyhtiölleen pelastussuunnitelman Helsingin Pelastusliitto HELPEn asiantuntijoiden ohjeiden mukaisesti.

Korona-ajan tärpit asumisen turvallisuuteen:

Varmista, että palovaroitin ja alkusammutusvälineet ovat toimintakuntoisia.

Lataa sähkölaitteita vain niiden omilla latureilla. Toisen laitteen laturin käyttö saattaa aiheuttaa ylikuumenemista. Syttymisvaaran takia laturi pitää myös irrottaa pistorasiasta lataamisen jälkeen.

Jos joudut käyttämään jatkojohtoja, tarkkaile, että ne eivät pääse kuumenemaan.

Kylmillään olevien takan ja kiukaan lämmitys esimerkiksi mökillä kannattaa aloittaa varovaisesti, jottei savuhormi halkea ja tuli leviä hormiston lähellä oleviin syttyviin rakenteisiin.

Jokaisesta kodista tulisi löytyä kolmen vuorokauden kotivara eli riittävästi ruokaa ja juomavettä, paristoilla toimiva radio, taskulamppu, paristoja sekä varavirtalähteitä puhelimiin ja tietokoneisiin, retkikeitin ja tulitikut, lääkkeet, joditabletteja, hygienia- ja ensiaputarvikkeita.

Poikkeavissa olosuhteissa auta mahdollisuuksien mukaan myös naapureita ja muita apua tarvitsevia.

Taloyhtiön pelastussuunnitelma -verkkokurssi

Lisätiedot:

Kristel Pynnönen, apulaispäälakimies

Kiinteistöliitto

09 1667 6361

Olli-Veikko Kurvinen, toiminnanjohtaja

Helsingin Pelastusliitto HELPE

050 5246200