Taloyhtiöt, huomio: lisäaika yhtiökokousten järjestämiseen päättyy pian!

Jaa

Jos taloyhtiön kevään tai kesän yhtiökokous on vielä pitämättä, hallituksen on nyt korkea aika kutsua kokous koolle. Koronayhteisöpoikkeuslaki on antanut mahdollisuuden lykätä yhtiökokousta pidettäväksi syyskuun 2021 loppuun mennessä, ja nyt lisäaika on piakkoin päättymässä.

Kiinteistöliiton alkuvuodesta tekemästä kyselystä ilmeni, että viime vuonna moni taloyhtiö myöhästyi määräajasta. Noin joka kolmas taloyhtiö käytti viime vuonna yhtiökokouksille annettua lisäaikaa hyödykseen. ”Kyselymme valossa muistutus lisäajan päättymisen lähestymisestä on siis paikallaan”, toteaa Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen. Epäselvyyttä säännöistä Syitä yhtiökokouksen lykkämiseen ja jopa viivästymiseen on monia. Korona on tuonut tarpeen järjestää yhtiökokous aiemmasta poikkeavalla tavalla. Mahdollisuus etäkokouksen järjestämiseen on helpottanut monia taloyhtiöitä, ja sitä kannattaa vastaisuudessakin hyödyntää - mutta valmiudet etäkokousten pitämiseen vaihtelevat suuresti taloyhtiöiden välillä. Lisäksi aluehallintoviranomaisen keväällä muuttunut tulkinta yhtiökokouksiin liittyvistä koronarajoituksista hämmentää taloyhtiöitä. ”Edelleen kuulemme taloyhtiöistä, jotka rajoittavat kokouksen osallistujamäärää aluehallintoviranomaisen antamien päätösten mukaisesti”, Kristel Pynnönen kertoo. Näin huolimatta siitä, että aluehallintoviranomaisen uuden tulkinnan mukaan kokousrajoitukset eivät koske asunto-osakeyhtiöitä. Kristel Pynnönen korostaa, että haasteista ja hämmennyksestä huolimatta taloyhtiön toiminnan ja talouden kannalta on tärkeää saada yhtiökokous pidetyksi ja esimerkiksi yhtiön talousarvio hyväksytyksi. Yhtiökokouksessa osakkaat päättävät muun muassa vastikkeiden suuruudesta ja yhtiön hallituksen kokoonpanosta. Koska koronavirus on yhä voimissaan, yhtiökokouksissa on edelleen syytä huolehtia asiaan kuuluvista turvajärjestelyistä. Käsien puhdistamismahdollisuudesta on huolehdittava ja lisäksi kokouksen osallistujien paikat on sijoitettava riittävän etäälle toisistaan. ”Tärkeää on muistaa myös se, että pienetkin flunssaoireet ovat este osallistumiselle, ja silloin kannattaa valtuuttaa joku muu edustamaan itseään kokouksessa. Kokouksessa käytetään kasvomaskia, vaikka mitään oireita ei olisikaan”, Pynnönen muistuttaa.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lataa