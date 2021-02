Taloyhtiöt, kilpailuttakaa isännöintipalvelunne!

Nyt on oiva aika osoittaa, että taloyhtiöt ja niiden osakkaat eivät seiso toimettomina isännöintialan hintakartelliepäilyn tutkinnan aikana. ”Kilpailuttaminen on parasta vastalääkettä epäilyille siitä, että isännöintiala olisi nostanut hintojaan keinotekoisesti”, Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell painottaa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV on tänään julkistanut epäilyn kuuden isännöintialalla toimivan yrityksen ja toimialayhdistyksen vuosien ajan jatkuneesta kartellitoiminnasta. Hintakartellilla on pyritty keinotekoisesti korottamaan alan hintatasoa. Virasto esittää osapuolille yhteensä 22 miljoonan euron edestä seuraamusmaksuja. Kyse on vakavasta epäilystä, jota käsitellään seuraavaksi markkinaoikeudessa.

Hintakartellien suuri häviäjä on lopulta kuluttaja tai asukas, joka maksaa laittomat teot omasta kukkarostaan. Kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että tyypillisesti kartellit nostavat hintoja noin 10–30 %.

Kävipä ilmi tulleelle isännöintialan hintakartelliepäilylle miten tahansa tuomioistuimen käsittelyssä, hyvä vastalääke kohoaville hinnoille on palveluiden kilpailuttaminen.

”Kilpailuttamisen kautta taloyhtiöt voivat osallistua alan markkinan tervehdyttämiseen edistämällä reilua hintakilpailua. Samalla saadaan hyötyjä taloyhtiölle ja sen asukkaille alempien kustannusten sekä palvelun paremman laadun kautta”, Beurling-Pomoell muistuttaa.