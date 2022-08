Taloyhtiöt ovat unohtaneet lapset ja nuoret

Taloyhtiön viestinnässä voi hyödyntää kuvia ja videoita, joten edes lukutaito ei ole välttämätön. Nuorille digitaalisuus on tuttua pienestä pitäen, joten taloyhtiön sähköiset kanavat ovat luonteva tapa viestiä nuorille ja ohjata heitä toimimaan toivotulla tavalla.

Lapset ja nuoret pidetään uutispimennossa

Lapset ja nuoret vasta harjoittelevat asumisen taitoja ja siksi opastus taloyhtiön toimintatapoihin on ensiarvoisen tärkeää. Nuoret ovat tulevaisuuden asujia, joten mitä nuorempana he oppivat asumiseen liittyvät ohjeet ja säännöt sekä taloyhtiössä vaikuttamisen mahdollisuudet, sitä sujuvampaa heidän siirtymisensä omaan ensiasuntoon on.

“Miksi lapset ja nuoret pidetään uutispimennossa taloyhtiöissä? Nuorissa kytee valtava potentiaali. Heillä on tietoa, taitoja, ideoita ja enenevissä määrin kiinnostusta vaikuttaa – muun muassa ekologisuuteen ja ympäristöön liittyviin asioihin”, Kitte Hamilton, One4all Finland Oy:n toimitusjohtaja sanoo.

Lapsille ja nuorille pitää antaa ääni taloyhtiöissä

Hamiltonin mielestä taloyhtiöissä voisi järjestää nuorisoraadin, joka pohtii esimerkiksi tapoja, joilla asumisen yhteisöllisyyttä, viihtyvyyttä ja ekologisuutta voi parantaa.

“Taloyhtiöiden pitää antaa ääni myös nuorille. Osallistamalla nuoria taloyhtiön päätöksentekoon voidaan rakentaa tasa-arvoisempaa taloyhtiötä. Alkuun pääsee selvittämällä kyselyn avulla, miten taloyhtiön nuoret haluavat osallistua ja vaikuttaa. Nuorten huomioiminen kertoo siitä, että heitä arvostetaan. Arvostuksen tulee olla molemminsuuntaista: nuoret tulee saada arvostamaan ja pitämään huolta omasta taloyhtiöstään”, Hamilton huomauttaa.