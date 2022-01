TAMKin ammatillisiin opettajankoulutuksiin yli 860 hakijaa:"Opettajan työn merkitys nähdään edelleen tärkeänä ja ala kiinnostaa"

Ammatillinen opettajankoulutus kiinnostaa hakijoita aiempien vuosien tapaan. Tampereen ammattikorkeakoulun ammatilliseen opettajankoulukseen jätettiin 738 ensisijaista hakemusta, joka on hieman viimevuotista enemmän. Opinto-ohjaajaksi saatiin 73 ensisijaista hakemusta, ja erityisopettajankoulutukseen ensisijaisia hakemuksia tuli 53.

Ammatillisen opinto-ohjaajan ja erityisopettajan koulutukset kiinnostavat paljon myös aineenopettajia, koska ohjauksen ja tuen tarve on lisääntynyt oppilaitoksissa. Hakijoista suuri osa on ammatillisen toisen asteen tai ammattikorkeakoulun opettajia, mutta koulutukseen hakeudutaan myös muualta kuin oppilaitoksista ja korkeakouluista. Erityisopettajakoulutuksessa on aloitettu tiivis yhteistyö Tampereen yliopiston kanssa.



Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ohjausta toteutetaan Seinäjoella, Porissa ja Itä-Suomessa (Savonlinna & Lappeenranta). Lisäksi valituilla on mahdollista painottaa opintojaan STEM-aineiden suuntaan. Ammatillisia opettajaopintoja voi TAMKissa suorittaa myös englanniksi tai verkossa. Valinnanmahdollisuus on tärkeää työn ohessa opiskeleville.



– Koronavuodet ovat olleet opettajuuden koetinkiviä ja opettajuuden haasteet ovat olleet paljon julkisessa keskustelussa. On hienoa huomata, että siitä huolimatta opettajakorkeakoulujen hakijamäärä on pysynyt vakaalla tasolla. Se on osoitus siitä, että opettajan työn merkitys nähdään edelleen tärkeänä ja ala kiinnostaa. Olemme iloisia, että opettajat ympäri Suomen haluavat kehittää omaa opettajuuttaan ja hakeutuvat koulutukseen, kommentoi Tampereen ammatillisen opettajakorkeakoulun johtaja Hanna Ilola.



Seuraavan kerran ammatillisiin opettajankoulutuksiin on mahdollista hakea vuoden päästä. Ammatilliset opettajakorkeakoulut järjestävät vuoden mittaan myös opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa sekä useita opettajille suunnattuja täydennyskoulutuksia.



Lisätietoa:

johtaja Hanna Ilola, hanna.ilola@tuni.fi,

puh. 0400 263 675