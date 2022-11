Tammen juhlavuoden kevät on julkistettu

Tammen kevään katalogin voi ladata tästä linkistä: https://issuu.com/kirja/docs/tammi_kevat_2023

Kotimainen kaunokirjallisuus

Satu Vasantolan kolmas romaani Kun isä osti Merenkurkun on riipaisevan kaunis romaani mielen järkkymisestä ja perheen sisäisestä vieraudesta. Se kertoo isästä ja tyttärestä ja siitä, kuinka vaikeaa psyykkisesti sairaalle läheiselle on saada apua. KRP:n rikosylikonstaapeli Niko Rantsin uutuusdekkari Viimeiseen henkäykseen asti on Vuoden johtolangalla palkitun tekijän Lainvartijat-sarjan kolmas osa. Lukijoiden suursuosikki Pirjo Tuomisen uutuus Hyvästit vinttikamareille on itsenäinen jatko-osa Puutalokaupungin naisille ja kertoo Viena Hongan opiskeluvuosista 1960-luvun Helsingissä. Saara Turusen ja Petra Maisosen toimittama Suurteoksia II rakentaa uutta kirjallisuuden kaanonia. Essi Kummun satiirinen kirjamaailman kuvaus Alaston lukupiiri pureutuu armottomasti tunnustamisen aikakauteen ja sen eri ilmiöihin.

Muita kevään uutuuksia ovat Katja Lahden mustan huumorin sävyttämä avioerokuvaus Ei mitään vakavaa, Annamari Marttisen Elämä jota en odottanut, Pauliina Suden cozy crime -sarjan avaus Yksityisalue, Terhi Tarkiaisen Maggie, eli kuinka jano tyydytetään, Markku Ropposen yksityisetsivä Otto Kuhalasta kertovan dekkarisarjan 20. teos Kuhala ja epätarkka-ampuja sekä Matti Remeksen Viittä vaille kuollut.

Kevään esikoisromaaneja ovat Samae Koskisen Aina on itketty, Kaisa Pylkkäsen Räjähdysvaara, Rasmus Arikan Homoromaani, Emilia Suvialan Jaettu, Eevi Kuokkasen dekkari Ei sanaakaan ja Daniela Knifin Purkautumispiste.

Suomennettu kaunokirjallisuus

Keväällä Keltaisessa kirjastossa ilmestyy lukuisia palkittuja uutuuksia. Elizabeth Stroutin Lucy meren rannalla kertoo pandemia-ajasta rakastetun Lucy Bartonin silmin. Nobelisti Svetlana Aleksijevitšin Sinkkipojat on väkevän ajankohtaiseksi noussut teos Neuvostoliiton sodasta Afganistanissa. Brit Bennettin Äidit on kirkas kertomus nuoresta rakkaudesta ja liian varhain tehdyistä valinnoista. Nobelisti Abdulrazak Gurnahin Paratiisi on kuvaus kolonialismin julmuudesta ja nuoren pojan suuresta unelmasta. Ágota Kristófin Todiste on moderniksi klassikoksi nousseen trilogian toinen osa. Emily St. John Mandelin Lasihotelli on vahvatunnelmainen kertomus syyllisyydestä ja selviytymisestä. Chileläinen Benjamín Labatut on uusi tulokas Keltaisessa kirjastossa. Hänen 1900-luvun tieteentekijöitä kuvaavaa romaaniaan Maailman kauhea vihreys on verrattu W. G. Sebaldin teoksiin. Nobelisti Orhan Pamukin Ruttoyöt kertoo salapoliisitarinoita rakastavasta sulttaanista ja karanteenista satumaisella saarella.

Norjalaisen Maria Navarro Skarangerin Emily forever on kapinahenkinen romaani köyhyydestä ja nuoresta naisesta, joka ei suostu uhrin rooliin. Israelilaisen Hila Blumin Kuinka rakastaa tytärtään kuvaa naista, joka haluaa epätoivon vimmalla olla täydellinen äiti. Lisäksi jatkuvat Annie Darlingin sarja Bloomsburyn kirjakaupassa sekä Julia Quinnin huippusuositun Bridgertonin jatkosarja Bridgerton & Rokesby.

Jännitystä kevääseen tuovat palkitun Elly Griffithsin Ruth Galloway -sarjan 13. osa Yöhaukat sekä hänen uuden Harbinder Kaur tutkii -sarjansa toinen osa Murhan käsikirjoitus. Stephen Kingin Satumaa on lukuhimoa lietsova fantasiaromaani. Yhdessä Richard Chizmarin kanssa King on kirjoittanut menestystrilogia Gwendyn, joka ilmestyy yksissä kansissa. Ruotsalainen Mikaela Bley aloittaa The Killer -jännityssarjan teoksella Totuus. Lisäksi e- ja äänikirjoina ilmestyy hänen Ellen Tamm -sarjansa. Islantilaisen jännityksen kärkinimi Ragnar Jónasson jatkaa Ari Thor -sarjaa teoksella Tuhkayö.

Tietokirjallisuus

Bonon elämäkerta Surrender: 40 laulua, yksi elämä julkaistiin kansainvälisesti marraskuussa, suomeksi Tero Valkosen kääntämänä. Episodimainen ja kuvia kumartelematon elämäkerta rakentuu 40 U2-biisin ympärille. Legendaarinen säveltäja ja tuottaja Kassu Halonen avaa tapahtumarikasta elämäänsä Tommi Saarelan kirjoittamassa teoksessa Kassu Halonen – Maailma on kaunis. Halonen täyttää 70 vuotta tammikuussa ja kirja käynnistää juhlavuoden. Victoria Belimin Punaiset seireenit – Ukrainalainen sukutarina on koskettava kuvaus Ukrainan 1900-luvusta, jota käsitellään yhden suvun historian kautta. Belim tulee Suomeen vierailulle kirjan ilmestymisen yhteydessä. Lotta-Sofia Saahkon Matkalaukkulapsuus kertoo kulttuurien välissä kasvaneiden nuorten aikuisten tarinoita. Kari ”Kape” Aihiselta saadaan kirjan täydeltä uusia herkullisia ohjeita teoksessa Kape the Chef.

Kevään true crime -teoksia ovat Tuomas Rimpiläisen Viking Sallyn veriteko ja Jari Veijalaisen Airiston murha – Kadonneen lakimiehen tapaus. Muita kevään tietokirjoja ovat Lauri Järvilehdon Mestariajattelijan työkalut, Asko Känsälän Johtajasta mestariksi, Nando Mandelinin Avoimuus uudelle, Hanna Markukselan Parinvalinnan salaisuus, Esa Juntusen Viisas sijoittaja, Jussi Lehtisen ja Petteri Ala-Kivimäen Concierge – VIP-erikoismies, Mika Tolvasen Luokkakuva – SuomiTuben sisäpiirissä, Jukka Haarman, Anna-Kaisa Kaplaksen ja Ilkka Mattilan Popmusiikin uusi aika, Saku-Pekka Sundelinin Suomifutis, Patrik Svenssonin Meren kutsu, Heidi Holmavuon Uskomattomat ympäristörikokset, Erkki Korpimäen Helmipöllö, Harri Ahosen Lapin retkeilyreitit, Olli Marttilan Safaritarinoita, Sanna-Mari Hovin Matka kuninkaalliseen Tukholmaan, Tova Friedmanin ja Malcolm Brabantin Auschwitzin tytär, Sinikka Piipon Puiden kertomaa, Margareta Magnussonin Vanhene kuin ruotsalainen ja Tiina Tohun Urbaani vegenda – Leivo vegaanisesti.

Lasten- ja nuortenkirjallisuus

Ateneumin taidemuseo uudistuu, ja samalla kuvataiteen kansallisaarteet hyppäävät lastenkirjoihin. Tammen ja Kansallisgallerian yhteistyönä perheille tarjotaan uudenlainen tapa kokea kuuluisia taideteoksia. Kaisa Happosen ja Anne Vaskon Mur – Pieni lintukirja paneutuu Ferdinand von Wrightin metsämaisemaan ja Riikka Jäntin Pikku hiiri opintiellä Akseli Gallen-Kallelan maalaukseen.

Pienimmille lukijoille ilmestyy Riina ja Sami Kaarlan Muumi ja Pikku Myy – Numerot, Cecilia Davidssonin, Alex Haridin ja Maya Jönssonin Muumipeikko ja talven taika, Riikka Jäntin Pikku hiiri ja hiirenkorvat, Henna Ryynäsen Metsä muuttaa, David Sundinin Kirja joka ei todellakaan halunnut tulla luetuksi sekä Äänikirja joka ei halunnut loppua 1—3. Tammen kultaisissa kirjoissa ilmestyvät Elisabet II – Kuningattaren elämä sekä Richard Scarryn Nalle Kallen kultainen iltasatukirja. Richard Scarrylta ilmestyy myös Touhulan seikkailut maalla, merellä ja ilmassa. Saara Kekäläisen kirjoittama ja Reetta Niemensivun kuvittama Valpuri ja hirmuinen hammashässäkkä on jatkoa Finlandia-ehdokkaana olevalle kuvakirjalle Valpuri ja vaarallinen aamupuuro. Eric Carlen ja Bill Martin Jr:n Ruskea karhu, ruskea karhu, mitä näet tiellä? on saatavana pitkästä aikaa. Larysa Denysenkon ja Olena Londonin Ilmahälytysten lapset kuvaa, millaista on elää lapsena keskellä Ukrainan sotaa. Kirjan tuotot ohjataan Ukrainan lasten hyväksi. Lisäksi ilmestyvät Iisa Juvan ja Emma Rapalan Leikki leikkinä pihalla ja Jordan Akpojaron ja Ashley Evansin Kysy ja kurkista! Mitä rasismi on?

Risto Räppääjä ja villi kone nähdään valkokankailla 17.2.2023 lähtien, ja Sinikka Nopolan ja Tiina Nopolan leffakirja ilmestyy samaan aikaan leffakannella ja -liitteellä varustettuna. Lisäksi ilmestyvät Riina ja Sami Kaarlan sekä Anders Vacklinin Tehtävä kuussa. Pet Agents 8 sekä Papu. Lemmikkifrendit 3, Paula Norosen ja Kati Närhin (kuv.) Yökoulu ja riivattu ruokala sekä Paula Norosen, Minna Kivelän ja Aiju Salmisen (kuv.) Hurjan hulluja satuja. Dav Pilkeyltä ilmestyvät Koiramies – Pipot ja rangaistus sekä Kapteeni Kalsari ja ulkoavaruuden uskomattoman keljut keittiöntädit (ja ruokalan ihan yhtä ilkeät zombinynnyt) nyt nelivärisenä. Martin Widmarkin ja Helena Willisin (kuv.) Lasse-Maijan etsivätoimisto ratkoo Kirkon arvoitusta ja lisäksi ilmestyy Sarjakuvamysteerit 2. Martin Widmarkin helppolukuinen Hirviöakatemia-sarja julkaistaan nyt Emil Maxénin kuvittamana; ensimmäinen osa on Kauhuagentti Nelli Rapp.

Timo Parvelan Ella ja kaverit tulevaisuudentoivoina (kuv. Anni Nykänen) pohtii, miten voisi varmistaa valoisan tulevaisuuden. Timo Parvelan Pate ja tähtien sotku (kuv. Pasi Pitkänen) on jo 10. Pate-kirja, ja siinä selvitetään, kenen hommiin kuuluisi avaruusromun kierrättäminen. Historiallisista romaaneistaan tunnettu Riikka-Maria Rosenberg kirjoittaa nyt lapsille: Saara ja naakka (kuv. Kati Vuorento) vie aikamatkalle 1700-luvun kartanoon. Paula Norosen Supermarsu ja eläinten vastaisku (kuv. Terese Bast) ilmestyy huhtikuussa. Myös kaksi ensimmäistä Supermarsu-kirjaa ilmestyy nyt Terese Bastin kuvittamina. Lisäksi ilmestyvät Lin Hallbergin ja Margareta Nordqvistin Kultainen Sinttu, David Walliamsin ja Tony Rossin Gangsterimummi iskee jälleen, Sam Copelandin ja Jenny Pearsonin Etsiväpari Takku ja Tuppi: Kaaoksen kalsarit, Henna Helmi Heinosen ja Reetta Niemensivun (kuv.) Tsemppiä, kapteeni Ilona!, Helena Dahlgrenin Star Stable. Sielunratsastajat: Tallitarinoita sekä ääni- ja e-kirjoina Enid Blytonin toivottu Salaisuus-sarja. Janne Malisen ja Teemu Juhanin (kuv.) Waaralinnan salaisuudet -sarja jatkuu toisella osalla Verenpunainen kristalli. Sanna Iston Näkymättömät on tunnelmallinen nuortenromaani. Alice Osemanin Heartstopper-sarjakuvaromaanit ovat olleet maailmanlaajuinen menestys, ja nyt ilmestyvät suomeksi osat 2 ja 3. A. R. S. Horkan Nordic Horror -sarja jatkuu osilla Murhaballadit ja Valkean yön lapset. Soita minulle karusellin kelloa on Ella Paijan esikoisteos, jossa kesätyö huvipuistossa muuttuu painajaiseksi.

Vuonna 2023 Disney viettää 100-vuotisjuhlaa, ja juhlan kunniaksi Tammi julkaisee kuvakirjoina vanhoja klassikkolyhytelokuvia, kuten Lätkätaituri Akun ja Mikin asuntovaunun. Nalle Puhin Puolen hehtaarin metsästä löytyy uusia tarinoita luettavaksi ja leikittäväksi. Disney Prinsessat seikkailevat ratsailla ja sarjakuvakirjassa ja Marvelin Hämähäkkimies, Thor ja Kapteeni Amerikka parantavat maailmaa. Star Wars -universumissa matkustetaan aiemmin kartoittamattomaan menneisyyteen: jediritarien kulta-aikaan. National Geographicissa perehdytään avaruuden lisäksi eläinarkkitehteihin, pandoihin ja aina jännien haiden elämään helppolukuisissa sarjoissa.