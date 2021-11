Tammen kevään 2022 kirjat on julkistettu

Tutustu Tammen kevään katalogiin tästä.

Kotimainen kaunokirjallisuus

Riikka-Maria Rosenbergin hurmaavan aistillinen historiallinen romaani Hakoisten Anna kuljettaa lukijansa 1700-luvulle ja keskelle erästä avioliittotarinaa. Uudessa sarjassa sukelletaan todellisiin naiskohtaloihin ja kiehtovaan kartanoelämään. Saija Kuuselan toinen psykologinen dekkari Vyöry jatkaa Nea Guttorm -sarjaa jälleen Pohjois-Norjassa. Jenni Kokanderin romaani Yksi miljoonasta on viiltävän kaunis kertomus kontrollin menettämisestä ja elämän sattumanvaraisuudesta. Historiallisen romaanin kruunaamaton kuningatar Pirjo Tuominen kertoo uudessa romaanissaan Puutalokaupungin naiset 1940- ja 50-lukujen puutaloyhteisöstä.

Ann-Luise Bertellin Ikävän jälkeen on palkittu romaanidebyytti Pohjanmaalta Kanadaan lähteneistä siirtolaisista. Paula Norosen Tarja Kulho palaa Korson kaduille teoksessa Tarja Kulho – Paha saa palkkansa, Hanna Arvelan romaani Ihmeperhe on kaunistelematon läpileikkaus monikulttuurisen erityisluokan arjesta ja Juha Roihan kujeileva mysteeriromaani Yksi aina valvoo kertoo hotelli Tornista ja venäläisestä vakoojasta, joka on tarkkaillut meitä salahuoneestaan jo vuodesta 1947.

Kevään esikoisia ovat Silja-Elisa Laitosen historiallinen romaani Valinta, joka kertoo lotaksi lähtevästä Raakelista, Hanna Päivärinnan esikoisromaani Pidä minua vielä, joka käsittelee äidiksi kasvamista, ja lavarunoilija Veera Miljan esikoisrunokokoelma Supersalanen tyttöpäiväkirja.

Muita kevään uutuusromaaneja ovat Terhi Tarkiaisen hilpeän tuhma historiallinen romaani Emily, eli kuinka sukua jatketaan, Mirva Saukkolan viehättävä seikkailuromaani Siveltimenvetoja ja silmänlumetta, Markku Ropposen uutuusdekkari Kuhala ja kaimaanin hymy sekä kauhukirjallisuuden mestari Marko Hautalan kertomuskokoelma Kuolleiden valssi. Kaari Utriolta julkaistaan Pirkkalan pyhät pihlajat uutena painoksena.

Suomennettu kaunokirjallisuus

Totuttuun tapaan Tammen suomennetun kaunokirjallisuuden vuoden avaa Stephen King romaanillaan Billy Summers, jossa hyvä mies on pahan asialla. Hienon vastaanoton saanut Karin Smirnoffin Lähdin veljen luo jatkuu trilogian toisella osalla Viedään äiti pohjoiseen. Håkan Nesserin Barbarotti-sarja täydentyy romaanilla Kirjailijan viimeiset päivät. Bonnie Garmusin riemastuttava maailmanmenestysromaani Kaikki on kemiaa kertoo aikaansa edellä olleesta tiedenaisesta. Australialaiselta Jane Harperilta ilmestyy trilleri Selviytyjät, ja islantilaisen Ragnar Jónassonin Hulda-trilogia saa kylmäävän huipennuksen, kun Sumu ilmestyy. Ninni Schulmanin dekkarisarja jatkuu osalla Kun kellot seisahtuvat. Lisäksi Tammi julkaisee Schulmanin puhutun omaelämäkerran Tyttölapsi nro 291. Anne Darlingin Pieni kirjakauppa Bloomsburyssa ja Julien Sandrelin Toinen elämäni tarjoavat suuria tunteita ja viehättäviä juonenkäänteitä. Suomalaislukijoiden rakastama dekkaristi Elly Griffiths jatkaa Ruth Gallowayn tarinaa kirjassa Kivikehä. Sen lisäksi häneltä alkaa uusi sarja, Harbinder Kaur tutkii, jonka ensimmäinen osa on Edgar-palkittu Muukalaisen päiväkirjat. Christian Ungen sairaalasarja Tekla jatkuu osalla Totuuden siemen. Matthew Costellon ja Neil Richardsin sarja Mydworthin mysteerit jatkuu digitaalisena julkaisuna. Huikean suosittu Julia Quinnin Bridgerton saa päätösosansa ääni- ja e-kirjana maaliskuussa.

Keltaisessa kirjastossa ilmestyy nobelisti Abdulrazak Gurnahin romaani Loppuelämät. Sarja saa toisenkin uuden kiinnostavan kirjailijan, kun nuoren yhdysvaltalaisen Patricia Lockwoodin moderni klassikko Kukaan ei puhu tästä ilmestyy maaliskuussa. Elizabeth Strout palaa Lucy Bartonin maailmaan romaanissa Voi William! Nuori ranskalaiskirjailija Édouard Louis on ajankohtainen kolmannella romaanillaan Kuka tappoi isäni, johon perustuva monologi vierailee Espoon kaupunginteatterissa tammikuussa. Mestarillisen Don DeLillon Hiljaisuus kuvaa tilannetta, jossa tietoliikenneyhteydet katkeavat.

Tietokirjallisuus

Mikko Leppilampi pohtii teoksessa Mikko Leppilampi – Risteyksessä avoimesti valintojaan vaiherikkaassa elämässään sekä suuntaa tästä eteenpäin. Teoksesta vastaa yhdessä Leppilammen kanssa Mika Wickström. Kai Häggmanin teos Päänäyttämöllä – Suomen Kansallisteatterin 150 vuotta summaa tammikuussa Kansallisteatterin historiaa osana teatterin juhlavuotta. Teos pyrkii unohtamaan instituution ja kertomaan teatterista ihmisten kautta, Ida Aalbergista Jukka Puotilaan. Lotta-Sofia Saahko kertoo kirjassaan Koti kulttuurien välissä oman lapsuuden tarinansa perheessä, joka asui ympäri maailmaa. Minne kuuluu, kun ei kuulu minnekään? Kirjailija Leena Lehtolainen on kirjoittanut Antti Ruuskasen huippu-uran tilinteonteoksessa Antti Ruuskanen – Rätingin paikka. Kirja kertoo totuuden siitä, kuinka maalaispojasta tuli koko kansan keihässankari.

Jussi Eskolan Avauskokoonpano – Unelmana A-maajoukkue kertoo Suomen kirkkaimpien futistähtien ajatuksia nuoren urheilijan harjoittelusta ja elämästä. Noora Valkilan Sujuvaa koira-arkea – Lempeän luja kasvatusopas tuo selkeyttä koirankoulutusmetodien keskelle. Merete Mazzarellan Violetti hetki on koskettava kertomus veljen kuolemasta, sisaruussuhteesta ja surusta. Joonas Berghällin Vaaleanpunainen kirje on omaelämäkerrallinen teos pojasta ja äidistä ja matkasta lapsuuden opetuksiin, jotka eivät pädekään elokuva-alalla.

Sayragul Sauytbayn ja Alexandra Caveliuksen teos Avaintodistaja – Pako Kiinan nykypäivän keskitysleireiltä on järkyttävä aikalaistodistus Kiinan rangaistussiirtoloista. Fritjof ja Leena Sahlströmin Kutsumaton vieras – Kun syöpä tuli taloon on tositarina syövästä ja siitä, kuinka elää sairauden kanssa ja kuinka kuolla siihen. Alisa Parpalan ja Lilly Korpiolan Alisan tarina – Yksi elämä, kaksi syöpää on koskettava omakohtainen puheenvuoro syövästä, joka ei katso ikää.

Kevään muita tietokirjoja ovat Nicole Leperan Elämä haltuun – kohti kokonaisvaltaista hyvää oloa, Pia Callesenin Elä enemmän, mieti vähemmän – Irti masennuksesta ja surusta, Petteri Järvisen Digiajan tietosuoja – Turvaa henkilötietosi, torju identiteettivarkaudet ja suojaudu urkinnalta, Tuula Niemisen Saksitanssi – Risto Helinin ihmeellinen elämä, Paavo Hellstedtin ja Juha Laaksosen Orava – Metsien tuttu tuntematon, Petri Törmäsen Luonnelinnut – 70 lajin tunnistusopas, keittiömestariLinnea Vihosen Yhdessä pöydässä, Heidi Haapalahden Luomutarhuri – Satoa kestävästi ja maata hoitaen, Harri Ahosen Pohjois-Norjan kauneimmat luontokohteet sekä Juha Hännisen Auta minut kuolemaan – Armollinen, rikollinen eutanasia.

Lasten- ja nuortenkirjallisuus

Tammen lasten- ja nuortenlistan avaa jo jouluksi ilmestynyt J.K. Rowlingin lumoava lastenromaani Jouluposso, jonka kuvituksen on tehnyt Jim Field. Pienet muumifanit rakastavat Cecilia Davidssonin, Alex Haridin ja Cecilia Heikkilän teosta Matka Muumilaaksoon, ja koko perhettä ilahduttaa Riina ja Sami Kaarlan Muumiperheen vuosi, jossa on samassa paketissa kirja ja seinäkalenteri vuodelle 2023. Kaisa Happosen ja Satu Kettusen Suuri matka on lumoava ensikirja haitariformaatissa. Riikka Jäntin Pikku hiiri -sarja jatkuu kuvakirjalla Pikku hiiri ja syntymäpäivälahja. Camilla Mickwitz (1937—1989) on jälleen ajankohtainen, kun Tammi julkaisee kirjana Lastenkirjainstituutin kokoelmasta ennen julkaisemattoman Mickwitz-kuvituksen. Itämeri-aiheisen Saariston prinsessan tekstit on tehnyt Tuutikki Tolonen. Pääsiäiseksi julkaistaan uusintapainoksena myös Mickwitzin Mimosa.

Lotta ja pappa -kaksikon Lotta-Sofia Saahko debytoi lastenkirjailijana, kun papan lapsuuden evakkomatkasta kertova Christel Rönnsin kuvittama kuvakirja Lotta ja pappa. Omenarannasta uuteen kotiin ilmestyy. Vilja-Tuulia Huotarisen kirjoittama ja Anna Emilia Laitisen kuvittama Vuori, joka juoksi on villi ja viisas lastenkirja. Saara Kekäläisen (kirj.) ja Reetta Niemensivun (kuv.) Valpuri ja vaarallinen aamupuuro esittelee uuden kuvakirjahahmon Valpurin, joka on polvenkorkuinen asennemuija. Sari Peltoniemen (kirj.) ja Aiju Salmisen (kuv.) Ihmetyttö kertoo supersankariperheen elämästä. Tankotanssin sekä street workoutin maailmanmestari Oona Kivelä kutsuu nyt lapset seikkailemaan ja liikkumaan kirjassan Kukkumuu – Tarinatreeniä jokaiseen päivään (kuv. Heidi Elokoski). David Sundinin huiman hauska Kirja joka ei halunnut tulla luetuksi on Ruotsin myydyin lastenkirja ja maailmanlaajuinen menestys.

Richard Scarryn Iloisesta esikoulusta ilmestyy uudistettu laitos. Luukkukirjasarja Kysy ja kurkista! jatkuu osalla Tunteet. Syksyllä menehtyneen Gunilla Bergströmin Mikko Mallikas hassuttelee sisältää kolme yllättävää tarinaa. Jani Niemisen (kirj.) ja Tuomas Kärkkäisen (kuv.) Vauvaskainen on hengästyttävä jännityskertomus perheenlisäyksestä. Pasi Lönnin (kirj.) ja Jussi Kaakisen (kuv.) ansiokkaassa lasten tietokirjasarjassa on vuorossa Rakennustyömaa.

Hevosten ystäville on tarjolla Lin Hallbergin ja Margareta Nordqvistin Tanssitaan, Sinttu, Sami ja Sinttu – Poniveljesten tarina sekä Aloita ratsastus Sintun kanssa – Kevyttä ravia. Martin Widmarkin rakastetussa Lasse-Maijan etsivätoimisto -salapoliisisarjassa ilmestyy Koulun arvoitus. Ensi kertaa suosikkisarjaa tulee myös nelivärisenä sarjakuvakirjana, kun 11 dekkaritarinaa sisältävä Sarjakuvamysteerit ilmestyy. Dav Pilkey riemastuttaa teoksillaan Koiramies kenelle pallot soivat ja painetun katalogin tiedosta poiketen Kapteeni Kalsari seikkailee, joka ilmestyy nyt nelivärisenä uusintapainoksena. Paula Norosen Yökoulu ja järkyttävä jättizombi (kuv. Kati Närhi) ja yhdessä Minna Kivelän kanssa kirjoitettu Täysin hulluja satuja (kuv. Aiju Salminen) naurattavat takuulla. Timo Parvelan hurmaavan hauska Ella ja kaverit kansankynttilöinä on Anni Nykäsen kuvittama, ja merenpohjaan johdattava Pate ja vajonnut kaupunki Pasi Pitkäsen kuvittama. Paula Norosen Supermarsu ja karseat kuiskailijat ilmestyy huhtikuussa Terese Bastin kuvittamana, ja Supermarsu 2 -elokuva täyttää katsomot alkuvuodesta 2022.

Luotettavan tiedon tarve on suuri, ja se näkyy nyt myös tietokirjojen kysynnässä. Tammi vastaa lukijoiden tarpeeseen aloittamalla kirjojen julkaisemisen tunnetun ja luotettavan National Geographic -brändin alla. Lukemaan opettelevien ja tiedonhaluisten lasten Luen itse -sarjan kirjat ilmestyvät kolmessa eri vaativuustasossa. Ensimmäisen vuoden teemoja ovat dinosaurukset, planeetat, hevoset, vesi, muumiot ja ponit. Todelliset taitajat -sarjan avaa tietokirja jalkapallosta. Kreikan myytit tulevat hauskalla tavalla tutuiksi löytöeläinkeskukseen sijoittuvassa fiktiivisessä Zeus Mahtava -sarjassa ja Explorer Academy -sarja vie mysteereiden, tieteen ja tekniikan täyttämään maailmaan, jossa salaisen akatemian oppilaat joutuvat keskelle maailmanlaajuista tehtävää.

Disneyn runsaalla listalla näkyvät tutut suosikit Frozen, Star Wars, Twisted Tales ja Viiden minuutin sadut.

Riina ja Sami Kaarlan sekä Anders Vacklinin huippusuosittu Pet Agents -sarja saa jatkoa, tai oikeastaan etkoa, kun sarja Pet Agents Lemmikkifrendit alkaa. Sen ensimmäinen osa on Bitti ja Moodi. Tubettaja Elinan Isosisko – Uskalla unelmoida! on täytettävä unelmakirja. Timo Parvelan ja Pasi Pitkäsen huikean alun saanut pohjoinen seikkailusarja Varjot jatkuu toisella osalla Auroria. Star Stable. Sielunratsastajat jatkuu kirjalla Neljä tarinaa hevosten saarelta. Janne Malisen uusi sarja Waaralinnan salaisuudet alkaa osalla Seitsemän kielonlehteä. Taidokkaan trilogian kuvituksen on tehnyt Teemu Juhani. Eli Brownin Kummat. Osa 1 aloittaa kaksiosaisen fantasiasarjan. Alice Osemanin Heartstopper-sarjaa kuvataan myös Netflix-sarjaksi. Amanda Gormanin runokokoelma Call Us What We Carry ilmestyy painetun katalogin tiedosta poiketen suomeksi syyskaudella 2022. Sukupolvia yhdistäneet Jostein Gaarderin kulttiklassikot Sofian maailma ja Pasianssimysteerio ilmestyvät ääni- ja e-kirjoina. Uusi kotimainen nuorten kauhusarja Nordic Horror alkaa osalla Jäätävää. Nimimerkin A. R. S. Horkka takana ovat Riina ja Sami Kaarla sekä Anders Vacklin.