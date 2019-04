Tammen syksyn 2019 kirjat on julkistettu

Tammen syksyn 2019 lista on täynnä kotimaista rikoskirjallisuutta, kiinnostavia esikoisia, parasta kirjallisuutta maailmalta ja puhuttavaa tietokirjallisuutta. Keltaisen kirjaston juhlavuosi huipentuu syksyllä, kun sarjan 500. kirja ilmestyy. Disney-kirjat täydentävät Tammen jo valmiiksi monipuolista lastenkirjalistaa. Tammen syksyn 2019 kirjakatalogi on julkaistu ja löytyy Issuu-palvelusta.

Kotimainen kaunokirjallisuus

Leena Lehtolaisen Valapatto on piinaava tarina kunnollisesta ihmisestä, joka joutuu keskelle hengenvaarallista kostoretkeä. Max Seeck vakuuttaa uudella psykologisella jännitysromaanillaan Uskollinen lukija, Otto Hyyrysen Murtumispiste vie klaustrofobiseen tilanteeseen Jäämerelle, Ville Kaarnakarin historiallinen sotatrilleri Operaatio Gambiitti paneutuu asekätkentään vuonna 1944, Matti Remes vie Periaatteen miehessä yksityisetsivä Ruben Vaaran luksusalukselle, kun taas Heikki Valkaman gastrodekkari Tulikukka sijoittuu tunnelmalliseen Kiotoon.

Syksyn romaaneissa rakkaus ja menneisyyden taakat nousevat keskiöön. Anna-Kaari Hakkaraisen Dioraama on älykäs aikalaisromaani rakkauden mielettömyydestä ja Taija Tuomisen Kuningaskobra arkailematon kuvaus paluusta lapsuuden raunioille. Riitta Jalosen Tanssikaa! kuvaa viiltävästi taakkoja jotka siirtyvät sukupolvilta toisille, Annamari Marttisen Tässä meillä on kaikki nyt rakkautta joka ylittää maan ja uskontojen rajat. Eira Mollbergin Villahousuhäpeä on pakahduttava omaelämäkerrallinen selviytymistarina, Roope Sarvilinnan Valkoinen vuosi tutkii koruttomasti riippuvuutta ja Kalle Isokallion Sattuman kansanedustaja on räävitön satiiri mainosmiehestä politiikan takapiruna.

Tammen syksyssä on peräti viisi esikoisteosta. Näyttelijä-ohjaaja Jussi Nikkilän Näyttelijä on kaunistelematon romaani unelmista, häpeästä ja työttömän näyttelijän arjesta. Patricia G. Bertényin Salaisuuksien galleria on kiehtova mysteeri taidemaailmasta, Anssi Hemmilän Ilosaari kuvaa lempeän naljailevasti Y-sukupolvea, Hyppe Salmen Aaltoja ja asiattomuuksia on riehakas ruumiinavaus viisikymppisen naisen elämästä ja Urmas Korpikosken Luonnon armosta on uuden luontorunoilijan komea debyytti.

Suomennettu kaunokirjallisuus

Syksyllä ilmestyvät Joël Dickerin odotettu rikosromaani Stephanie Mailerin katoaminen, Elly Griffithsin Ruth Galloway -sarjan kuudes osa Kadonneet ja kuolleet, Vilmos Kondorin Budapestin marraskuu, Maja Lunden ilmastokvartetin toinen osa Sininen ja Candace Bushnellin Onko vielä sinkkuelämää? Caroline Kepnesin Sinä on menestystrilleri Netflix-hitin YOU taustalla.

Keltaisen kirjaston juhlavuosi jatkuu komeana, ja syksyllä ilmestyy sarjan 500. kirja, Édouard Louisin henkeäsalpaava omaelämäkerrallinen kohuromaani Ei enää Eddy. Lisäksi ilmestyvät Peter Høegin ihmismielen rakennetta käsittelevä Sinun silmiesi kautta ja Haruki Murakamin Tanssi tanssi tanssi, joka on jatko-osa Suurelle lammasseikkailulle. Zimbabwelaisen Petina Gappahin Pimeydestä loistaa valo on nerokas romaani tohtori Livingstonen saattueen viimeisestä matkasta halki Afrikan. Sara Stridsbergin hurja ja runollinen Rakkauden Antarktis kuvaa yhteiskuntaan syvälle juurtunutta naisvihaa. Kim Leinen Punainen mies, musta mies on Grönlantiin sijoittuva historiallinen suurromaani.

Tietokirjat

Tietokirjalista tarjoaa puhuttelevia elämäkertoja ja kiinnostavaa tietoa. Kari Lumikero, palkittu uutistoimittaja, paljastaa pitkän uransa koskettavimmat ja rankimmat hetket muistelmateoksessaan Uutismies ja Veli-Pekka Lehtosen Markus Selin – Perustuu tositapahtumiin luotaa viihteen liikemiehen elämää ja elokuvia. Henri Tuomilehdon ja Jouni Vornasen Nukkumalla menestykseen on kokeneen unilääkärin tietopaketti hyvästä unesta, ja siihen liittyvään Unipäiväkirjaan voi lukija kirjata omia havaintojaan. André Heikiuksen Painotohtori on viimeinen laihdutuskirja jonka tarvitset, ja Nana Heikkilän Treenaa Nanan kanssa auttaa saamaan hyvinvoinnin osaksi arkea. Nuoren ruotsalaisen ilmastoaktivisti Greta Thunbergin ainutlaatuisen tarinan voi lukea Beata & Malena Ernmanin ja Greta & Svante Thunbergin kirjoittamasta teoksesta Sydämen asioita – Perhe ja planeetta kriisissä. Liisa Talvitien Valoa ja varjoja kertoo sokean Innojok-yrittäjä Jukka Jokiniemen elämäntarinan. Tom Phillipsin Ihmiset – Näin munasimme kaiken on älykäs tietokirja Yuval Noah Hararin ystäville. Lisäksi ilmestyvät Päivi Laitisen Reissunaisia – Seikkailijoita, tutkijoita ja edelläkävijöitä, Erkki Tuomiojan Tunnustan pelänneeni pahinta – Poliittiset päiväkirjat 2001—2002, Eija-Riitta Korholan Ilkeitä ongelmia – Tarinoita politiikasta, Aapo Roseliuksen ja Oula Silvennoisen Villi itä, Anna Kortelaisen, Marika Honkaniemen, Maija Koskisen, Hanne Selkokarin ja Tuomas Teporan Mieliala. Helsinki 1939—1945, Sanna Nyqvistin Räjähdemiehen perintö – Vallasta, kirjallisuudesta ja Nobelin palkinnosta, Pauliina Aminoffin Äiti meidän, Veera Jussilan Neulekekkerit, Kari Aihisen Kapen parhaat, Katriina Tiiran Koirien käyttäytyminen ja persoonallisuus, Niklas Aronssonin, Bill Zetterströmin ja Dan Zetterströmin Lintupäiväkirja 2020 sekä Richard Emersonin Uusi Kama Sutra, klassisen eroottisen oppaan uudelleentulkinta.

Lasten- ja nuortenkirjat

Lastenkirjoissa juhlitaan pyöreitä vuosia. Sinikka Nopolan ja Tiina Nopolan Heinähattu ja Vilttitossu -sarjan ensimmäinen osa ilmestyi 30 vuotta sitten. Tämän vuoden uutuus on Heinähattu, Vilttitossu ja kana. Nopoloiden toinen suosikkisarja, Risto Räppääjä, jatkuu kun Risto Räppääjä ja ujo Elmeri tekee Ristosta pomottajan. Tiina Nopolan ja Mervi Lindmanin Siiri ja pikku-Oton kiipeli sijoittuu suositun kiipeilyharrastuksen pariin, ja Sinikka Nopolan riimirunot ilahduttavat Linda Bondestamin kuvittamassa Mustekala löytää trikoot -teoksessa. Myös suosikkikirjailija Timo Parvela viettää 30-vuotistaiteilijajuhlaansa. Hänen uusin teoksensa Ella ja kaverit hiilijalanjäljillä käsittelee lapsiakin paljon puhuttavaa ilmastonmuutosteemaa. Parvelan seikkailufantasiasarja Sammon vartijat tuodaan nyt päivitetyillä kansilla uusien lukijoiden ahmittavaksi. Keväällä alkanut, suureen suosioon noussut Riina ja Sami Kaarlan Pet Agents -sarja saa jatkoa, kun Kati-e-tyttö ja Ti-bot-robotti ovat Varkaan jäljillä. Paula Norosen kirjoittamassa ja Kati Närhin kuvittamassa huimanhauskassa Yökoulu ja vaarallinen operaatio -kirjassa zombipökäle saa uimahallin sekaisin, ja sopivasti halloweeniksi ilmestyy houkuttavan karmiva Yökoulun pieni kauhukäsikirja. Paula Norosen Supermarsun kirja ystävyydestä neuvoo, miten olla hyvä ystävä.

Lastenlistalla on useita ihania Muumi-uutuuksia: Muumilaakso – Seikkailu alkaa esittelee tv:stä tutun uuden Muumi-animaation maailman. Muumipeikko ja näkymätön vieras on tutun tarinan uudelleentulkinta, Muumipeikon retket vie seikkailulle luontoon ja uudenmallinen Muumi satujoulukalenteri tuo pienille lukijoille 24 minikirjaa. Henna Ryynäsen Jouluinen Myry esittelee uuden lastenkirjasankarin, Joulupukin lemmikin, suomenpystykorva Myryn. Liisa Kallion Pikku Papun värikäs sirkus tutustuttaa väreihin, ja Riikka Jäntin maailmallakin ihastuttanut Pikku Hiiri ja paukkupakkanen näyttää mitä kivaa eskarilainen voi talvella tehdä. Satu Kettusen upeasti kuvitettu Mörköjuhlat kertoo peloista ja niiden voittamisesta ja Elina Hirvosen lastensa Anna ja Iivari Kiiskisen kanssa kirjoittama, Mervi Lindmanin kuvittama Prinsessa Rämäpää ja vessasanat kuvaa hienosti esikoulun alkamiseen liittyvää jännitystä.

Lastenromaaneissa tavataan tuttuja suosikkeja. Jari Mäkipään ja Jussi Kaakisen teoksessa Masi Tulppa 3: Klikkien kingi Masista tulee vastentahtoinen YouTube-julkkis. Henna Helmin Ice Love -sarja jatkuu osalla Kilpasiskot Sanni ja Viivi, Linn Hallbergin ja Margareta Nordqvistin Täyttä laukkaa, Sinttu! -kirjassa vietetään joulua. Upea, Jim Kayn kuvittama J.K. Rowlingin Harry Potter -sarjan neljäs osa, Harry Potter ja liekehtivä pikari ilmestyy lokakuussa. Nuorten lukijoiden rakastama Christopher Paolinin Eragon-sarja jatkuu, kun Kulkuri, noita ja lohikäärme saadaan suomeksi. Sam Copelandin Sami muuttuu kanaksi aloittaa uuden, hulvattoman hauskan sarjan. Hank Greenin Ihan mieletön juttu on scifillä maustettu tubemaailman kuvaus nuorille aikuisille. Carolyn Keenen Neiti Etsivä -sarja palaa uudistetulla ulkoasulla – painettuna ilmestyy Neiti Etsivä ja vanhan tammen salaisuus ja digiformaateissa neljä muuta kutkuttavan jännittävää mysteeriä. Ari Folmanin ja David Polonskyn kuvittama Anne Frankin päiväkirja tuo unohtumattoman klassikkoteoksen uudessa muodossa jälleen lukijoiden ulottuville. Raili Mikkasen romaani Kunhan ei nukkuvaa puolikuollutta elämää nostaa päähenkilöksi Minna Canthin tyttären. Maria Laakso antaa klassikoille kyytiä Taltuta klassikko! -tietokirjassaan, jonka hauskan kuvituksen on tehnyt Johanna Rojola.

Syyskauden kruunaa nobelisti Malala Yousafzain koskettava teos Meidän oli paettava – Minun ja pakolaistyttöjen tarinoita.

Tammi alkaa julkaista Disney-kirjoja Suomessa. Jo kuluvana vuonna ilmestyy laaja kattaus lastenkirjoja kaikille ikäryhmille: klassikoita Tammen Kultaisissa kirjoissa sekä ajankohtaisiin elokuviin liittyviä kirjoja, joista syksyn kuumimpana varmasti Frozen 2. Ensimmäiseksi ilmestyvät kesäkuussa uusintapainoksina iki-ihanat Mikki Hiiren kuuraketti ja Aku Ankan leikkijuna.

Manga

Sangatsu Manga ja Punainen jättiläinen jatkavat tuttujen sarjojen julkaisemista niin pienemmille kuin yli 15-vuotiaille lukijoille. Suosituin sarja tällä hetkellä on My Hero Academia. Keväällä alkanut Hopeanuolen, Weedin ja Orionin jatkosarja Last Wars vie pitkän saagan päätökseen. Tokyo Ghoul:re jatkaa siitä mihin Tokyo Ghoul jäi. Myös Netflixistä animaationa tuttu jännäri Poissa – Erased jatkuu syksyllä.

