Tammen syksyn 2020 kirjat on julkistettu

Tammen syksyssä on luvassa vahvoja kotimaisia tekijöitä, odotettuja elämäkertoja ja runsas kattaus lasten- ja nuortenkirjallisuutta. Satu Vasantolan toinen romaani Kaikki kadonneet koskettaa vanhempansa lapsena menettäneen Annun tarinalla. Max Seeck jatkaa maailmanvalloitustaan uudella Jessica Niemi -romaanilla Pahan verkko. Tietokirjoissa julkaistaan vahvat urheilijaelämäkerrat Tero Pitkämäestä ja Leo-Pekka Tähdestä. Riitta Uosukainen kirjoittaa koskettavasti parisuhteen muutoksesta puolison muistisairauden myötä. Suomennetun kaunokirjallisuuden kärki on Lars Keplerin uusi Joona Linna -trilleri Peilimies, ja Keltaiseen kirjastoon liittyy uusi kirjailija, Evie Wyld. Lastenkirjojen puolella on vuorossa jymy-yllätys, kun Timo Parvelan Ella menee kolmannelle luokalle. Viihdetaiteilija Cristal Snow julkaisee lastenromaanin, ja Elina Hirvonen aloittaa uuden sarjan Pehmoeläinten maailmanneuvostosta.

Katalogiin voit tutustua tästä linkistä:

https://issuu.com/kirja/docs/tammi_syksy_2020

Kotimainen kaunokirjallisuus

Esikoisromaanillaan koskettaneen Satu Vasantolan uusi teos Kaikki kadonneet kertoo perheensä menettäneestä Annusta, jolle menneisyys alkaa selvitä pala palalta. Max Seeckin jännittävässä romaanissa Pahan verkko kaksi somevaikuttajaa katoaa mystisesti suosikkiräppärin levynjulkkaribileiden jälkeen. Leena Lehtolaisen odotetussa Maria Kallio -romaanissa Jälkikaiku selvitetään poliittisesti arkaluontoista rikosvyyhtiä. Näyttelijänä tunnetun Jenni Kokanderin esikoisteos Sukupuuttoon kuolleiden planeetta kertoo ihmisistä, jotka kokevat olevansa lajinsa viimeisiä. Anna Kortelaisen romaani Tulirinta vie Albert Edelfeltin pojan, Erikin, viimeisiin vuosiin. Jari Järvelän romaanissa Klik tuntematon nainen tallentaa kamerallaan historian suuret hetket. Marko Hautalan kauhuromaanissa Pimeyden arkkitehti kerrostalo saa asukkaansa näkemään ja kuulemaan painajaismaisia asioita. Sami Hilvon Lajityypillistä käyttäytymistä on runsas romaani perheestä ja sukupuolen määrittelystä. Jussi Marttilan esikoisdekkari Veden varaan on hyytävä kertomus Turussa kadonneiden nuorten miesten tapauksista. Markku Pääskysen Aurinko ei liiku on taiturimainen romaani pientä kylää hallitsevasta pelosta. Terhi Tarkiaisen romanttinen viihderomaani Kitty, eli kuinka mies tuhotaan vie historialliseen Lontooseen. Kalle Isokallion veijariromaanissa Yhden miehen sote pikkukunta tekee kuntokuuria epätavanomaisin keinoin. Marko Pulkkisen romaani Tieni huipulle on viiltävä mutta humoristinen ajankuva poliitikko Harry S. Turusen pyristelystä.

Suomennettu kaunokirjallisuus

Vuoden ehdoton trilleritapaus on Lars Keplerin Joona Linna -sarjan kahdeksas osa Peilimies, jossa Hypnotisoijasta tuttu Erik Maria Bark tekee paluun. Tänä vuonna kuollut jännityksen kuningatar Mary Higgins Clark jätti jälkeensä vielä ajankohtaisen #metoo-aiheisen dekkarin Älkää tytöt itkekö. Jonas Bonnier on tarttunut Ruotsia ravistelleeseen tositapaukseen Knutbyn pikkukaupungin uskonlahkosta teoksessaan Lahkomurhat. Elly Griffithsin rakastetussa Ruth Galloway -sarjassa ilmestyy Siniviittainen nainen. Äänikirjoina vankan fanikunnan saaneessa Matthew Costellon ja Neil Richardsin Cherringhamin mysteerit -sarjassa ilmestyy ensimmäinen painettu dekkari, Päättäjäisilta.

Keltaisen kirjaston syksyyn kuuluu vankkoja suosikkeja ja uusia mielenkiintoisia tekijöitä. Uskollisen lukijakunnan löytäneen Elizabeth Stroutin aiemmin suomennettu Pikkukaupungin tyttö ilmestyy nyt Keltaisessa kirjastossa. Bengalilaistaustainen, Yhdysvalloissa kasvanut Jhumpa Lahiri on muuttanut perheineen Roomaan ja opetellut italian kielen, jolla kirjoittaa nykyään. Missä milloinkin on tunnelmallisista tuokiokuvista koostuva tarina yksinäisestä naisesta. Nuori ranskalainen kohukirjailija Édouard Louis hätkähdyttää nyt omaelämäkerrallisella raiskauskuvauksella Väkivallan historia. Keltaiseen kirjastoon liittyy myös uusi kirjailija, brittiläis-australialainen Evie Wyld. Moneen kertaan palkittu Wyld kuvaa teoksessa Me olemme susia kolmena eri aikana väkivallan varjossa eläneitä naisia. Japanilaisen Haruki Murakamin romaani Pimeän jälkeen kuvaa yhtä maagista yötä Tokiossa.

Maja Lunden ilmastokvartetin kolmas osa Viimeiset näyttää romahduksen jälkeisen maailman. Nuori palestiinalais-tanskalainen Yahya Hassan kohautti lähiöihin ja kasvatuslaitoksiin sijoittuvilla runoillaan. Nyt Runot 2 tapaa juhlitun runoilijan vankilasta. Tammi julkaisee myös uudestaan feministisen klassikon, Virginia Woolfin Oman huoneen.

Tietokirjallisuus

Tammen syksyn tietokirjallisuuden terävimpiä kärkiä on Keihäsmies – Tero Pitkämäen elämä. Suomalaisen urheilukansan odottaman elämäkerran kirjoittaa MTV:n uutisankkurina tunnettu Keijo Leppänen. Toinen koukuttava urheilukirja on Harri Laihon ja Juha Luotolan Leo-Pekka Tähti, jossa tarinansa kertoo mies, joka on rikkonut lasikattoja ja maailmanennätyksiä. Saku-Pekka Sundelinin Brittifutis – Englantilaisen jalkapallon tarina vie lukijan saarivaltakunnan kuningaslajin kiihkeään ytimeen. Pekka Hyysalo haastattelee vastuunotosta lukuisia tunnettuja suomalaisia teoksessaan Vastuun Fightback. Riitta Uosukaisen Yhdessä – Intohimosuhteesta hoivasuhteeseen tuo lohtua ja tukea samassa tilanteessa oleville muistisairaiden omaisille. Johanna Holmströmin Märta Tikkanen – Tyttö joka halusi juosta vetten päällä on palkitun kirjailijan elämäkerta häntä itseään lähes puoli vuosisataa vanhemmasta, ikonisesta ja rakastetusta suomenruotsalaisesta kirjailijasta Märta Tikkasesta. Liisa Talvitie kertoo teatterisukuun syntyneen näyttelijä Heidi Heralan tarinan teoksessa Heidi Herala – Teatteria koko elämä. Marjatta Sarpaneva kirjoittaa edesmenneestä taiteilija-muotoilijapuolisostaan teoksessa Timo Sarpaneva – Taide ja elämä. Anne Brunilan ja Johanna Venhon Kuka olisi uskonut kartoittaa Anne Brunilan, Suomen talouselämän voimanaisen poikkeuksellisen koskettavan tarinan. Satakunnan kansan toimittajat Sakari Muurinen ja Juha Ståhle pureutuvat ilmiöön nimeltä Laura Huhtasaari teoksessaan Missä Laura, siellä ongelma. Mika Lätin teos Wallu Valpio – Minun tieni on säälimätön välitilinpäätös. Renia Spiegelin Renian päiväkirja on holokaustikirjallisuuden kadonnut klassikko. Joni Jaakkolan Väkevä työelämä – Terveyttä, tolkkua ja tuloksia sekä Maria Jyrkäksen Muutoksen matkaopas – Kartanlukuohjeita omaa tietään etsiville auttavat löytämään tasapainon elämään. Sharon Moalemin Parempi puolisko – Naisten geneettinen ylivertaisuus näyttää, että naiset ovat miehiä vahvempia elämän kaikissa vaiheissa, ja Mika Hyttisen Homo investor – Sijoittamisen lyhyt historia pureutuu sijoittamisen saloihin. Ella Kannisen Minun Italiani – Pieniä tarinoita amoresta zuccheroon kuvaa fantastista ja raivostuttavaa vastakohtien maata. Lisäksi ilmestyvät teokset Islantilaisia lastenneuleita, Norjalaisia neuleita, Hanna Gillvingin Ketolicious, Stéphane Garnierin Elä kuin kissa, Kimmo Taskisen, Arttu Toivosen ja Veikko Lautsin Automuotoilun helmet sekä Joona Vuorenpään Sotamies – Maanpuolustus tehtävänä ja kutsumuksena.

Lasten- ja nuortenkirjallisuus

Muumien 75-vuotisjuhlavuosi jatkuu, ja Tammen syksyyn kuuluukin useita Muumi-kirjoja: pahvikirjat Muumipeikko nukahtaa ja Muumi ja Pikku Myy – Perhe ja ystävät, kaunis tarinakirja Muumipeikko ja merenhuiske sekä uuteen tv-sarjaan pohjautuva Muumilaakso. Seikkailujen maailma. Tiina Nopolan ja Mervi Lindmanin suosittu Siiri-sarja saa jatkoa ihanassa Siiri ja nolo nalle -kirjassa. Sinikka Nopolan ja Tiina Nopolan kirjoittamasta ja Christel Rönnsin kuvittamasta Risto Räppääjästä julkaistaan Risto Räppääjä ja väärä Vincent -leffakirja sekä Risto Räppääjän elokuvalauluja, joka sisältää 13 Iiro Rantalan säveltämää kappaletta. Nopoloiden Heinähattu ja Vilttitossu -sarjasta julkaistaan viimein sarjan rakastettu ensimmäinen osa Salla Savolaisen hurmaavalla uudella kuvituksella. Timo Parvelan Ella-klassikkona julkaistaan Ella ja lopettaja (kuvitus Mervi Lindman), ja sitten seuraakin yllätys: Ella ja kaverit siirtyvät seuraavalle luokalle uutuuskirjassa Ella ja kaverit vihdoin kolmannella. Myös sarjan visuaalinen ilme päivittyy kolmasluokkalaisten menoa vastaavaksi, kun kuvittajaksi tulee sarjakuvista tunnettu Anni Nykänen. Monipuolinen viihdetaiteilija Cristal Snow yllättää ryhtymällä lastenkirjailijaksi. Hänen herkkävireinen ja lämpimän humoristinen lastenromaaninsa Penni Pähkinäsydän ja kauhea kadotuskakku on Kati Vuorennon kauniisti kuvittama.

Liisa Kallion Pikku Papun ystävät on hauska rekisterikirja kaikkein pienimmille. Kaisa Happosen ja Anne Vaskon useaan maahan myyty Mur-sarja saa neljännen osansa, Pisara kuonolla, Mur. Henna Ryynänen aloitti viime vuonna hienon vastaanoton saaneen sarjan Joulupukin suomenpystykorva Myrystä, ja toisessa osassa Myry, Pyry ja outo rymy palataan Myryn lapsuuteen. Tapaamme taas tutut klassikot: Gunilla Bergströmin rakastetusta Mikko Mallikkaasta saadaan kolmen kirjan kokoelma Mikko Mallikkaan salaiset maailmat, ja toiveuusintana tulee Richard Scarryn Jussi Jänönen lääkärissä. Tammi alkaa julkaista My Little Pony -kirjoja, joita ilmestyy nyt kerralla kaksi kappaletta. Lisäksi tulee Littlest Pet Shop -hahmo-opas. Anssi Keräsen Avaruuskoira Ekku ja oikutteleva Onni on hauska avaruusseikkailu pikkuväelle. Elina Hirvosen kirjoittama ja Nadja Sarellin kuvittama Julia ja pehmoeläinten maailmanneuvosto käynnistää uuden seikkailusarjan huippupehmoagenteista, jotka auttavat lapsia. Riina ja Sami Kaarlan rakastettu Pet Agents -sarja jatkuu neljännellä osalla Peliin kätketyt. Hannele Huovin Viikinkipoika Turn Hurjapään on kuvittanut Paula Mela. Geologi Saija Saarnin ja kuvittaja Anne Vaskon Kaiken maailman kuopat on yllättävä tietokirja, joka sisältää kuopan! Uusintapainoksena julkaistava Inari Krohnin ja Leena Krohnin klassikkoteos Vihreä vallankumous täyttää 50 vuotta, eikä ole menettänyt ajankohtaisuuttaan. Väinö Linnan 100-vuotisjuhlaa vietetään tänä vuonna, ja sen kunniaksi julkaistaan Karo Hämäläisen ja Ilpo Koskelan kutkuttava tietokirja Tampereen Linna.

Suomen suosituimmat lapsitubettajat Elina ja Sofia julkaisevat faneilleen täytettävän ystäväkirjan. Paula Norosen Yökoulu ja kammottava kummitusjuna (kuvitus Kati Närhi) sekä Supermarsun kirja tunteista (kuvitus Terese Bast) houkuttelevat koululaiset lukemaan. Italialaisen Barbara Cantinin kamalan ihana Mortina-sarja jatkuu kolmannella osalla Mortina ja aavepoikakaveri. Tutut koululaisten sarjat jatkuvat, kun Jari Mäkipään ja Jii Roikosen Etsiväkerho Hurrikaani ja Lehväjärven hirviö sekä Henna Helmi Heinosen ja Reetta Niemensivun IceLove-sarjan Saran suuri matka sekä Martin Widmarkin ja Helena Willisin supersuositun Lasse-Maijan etsivätoimiston Elokuvan arvoitus ilmestyvät. J.K. Rowlingin Harry Potterin ystäville on tarjolla herkkua, kun Harry Potter ja viisasten kivi -juhlalaitos julkaistaan lokakuussa. Nelivärikuvitetussa teoksessa on mukana kahdeksan ainutlaatuista paperitaideteosta. Lisäksi ilmestyvät Sam Copelandin Sami muuttuu hirmuliskoksi, Dav Pilkeyn Koiramies ja Kisulii, ja e- ja äänikirjoina Carolyn Keenen Neiti Etsivä ja nallekarhujen arvoitus sekä Neiti Etsivä ja sisäoppilaitoksen salaisuus. Keväällä alkanut Helena Dahlgrenin Star Stable – Sielunratsastajat saa toisen osansa Legenda herää. Kulttimainetta nauttivan Noidan käsikirjan salattu jatko-osa, aiemmin julkaisematon Noidan käsikirja: Aaveet ilmestyy vihdoin suomeksi. Candace Bushnellin ja Katie Cotugnon Tyttönä olemisen säännöt on älykäs ja viihdyttävä #metoo-ajan romaani lukiolaistytöistä. Marjo Heiskasen Yhteen hiileen – Mistä ilmastonmuutoksessa on kysymys ja mitä me voimme sille tehdä? sijoittui toiselle sijalle Tammen ja Tietokirjallisuuden edistämiskeskuksen järjestämässä Ihan totta! -kilpailussa.

Lisäksi Tammi julkaisee koko joukon Disney- ja Marvel-kirjoja.