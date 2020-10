Tammi alkaa julkaista Disneyn Star Wars -kirjoja

Tammi alkaa julkaista Disneyn Star Wars -galaksiin sijoittuvia kirjoja vuonna 2021. Sukupolvia yhdistävä seikkailu tavoittaa laajan lukijakunnan.

Monipuolinen julkaisuohjelma käynnistyy Star Wars -klassikoista, joista edetään uusiin tarinamaailmoihin kuten Star Wars: The Mandalorian ja Star Wars: The High Republic. Perinteisten kirjojen rinnalle tulee kokeilevampia formaatteja. Tammen Kultaisissa kirjoissa ilmestyy ensi vuonna upea kokoelma, joka sisältää kolme elokuvatrilogiaa. Kokoelman nimi on Star Wars – Kultainen elokuvakirja. Ensimmäinen Star Wars -trilogia eli klassikkotarinat Tähtien sota, Imperiumin vastaisku ja Jedin paluu julkaistaan myös upeasti kuvitettuna sarjakuvaromaanina. Perheen pienimmätkin pääsevät mukaan Viiden minuutin Star Wars -satuja kuuntelemalla. Kaikki kirjat julkaistaan myös äänikirjoina.

Star Wars -saaga on suositumpi kuin koskaan, ja Suomessakin juuri aloittaneen Disney+:n myötä uudet sarjat tavoittavat entistä laajemman katsoja- ja lukijakunnan.

”Tarkoituksena on kasvattaa uusia Star Wars -lukijoita ja tarjota aivan uudenlaista kirjallisuutta. Star Wars -galaksiin sijoittuvat tarinat houkuttelevat sellaisiakin lukijoita, jotka eivät tavallisesti tartu kirjaan. May the Force be with us!” julistaa lasten ja nuorten kirjallisuuden kustantaja Saara Tiuraniemi Tammesta.