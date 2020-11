Tammi julkaisee Ann-Luise Bertellin Heiman-romaanin suomeksi keväällä 2021

Heiman on Bertellin ensimmäinen suomennettava teos. Romaani on yksi tämän vuoden kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaista.

Ann-Luise Bertellin Heiman on väkevä sukukronikka ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta. Se on kertomus Elofista, jonka isä kuolee hänen ollessaan 10-vuotias. Tarina seuraa Elofin elämää ja kasvua mieheksi, ihmissuhteiden vaikeutta sekä suvun ja perinteen taakkaa.

Tammi julkaisee romaanin Vappu Orlovin suomentamana toukokuussa 2021. Kyseessä on ruotsiksi kirjoittavan Bertellin ensimmäinen suomennettava teos. Ruotsinkielisen alkuteoksen on julkaissut Förlaget tammikuussa 2020.

Heiman on tänä vuonna yksi kuudesta kaunokirjallisuuden Finlandia-palkintofinalistista. Johanna Sumuvuoren johtama raati nostaa perusteluissaan esiin teoksen kielen ja ihmiskuvauksen:

”Heiman on vangitseva ja juureva tarina, joka vie meidät neljän sukupolven läpi Pohjanmaan avarassa maisemassa. Kirjan kieli on tarkkaa, mutta eleetöntä, sen ihmiset kipuilevat oman olemisensa ja muiden toiveiden ristipaineessa. Bertell katsoo henkilöitään lempeästi, myös silloin kun he vähiten sen ansaitsevat.”

Ann-Luise Bertell (s. 1971) on näyttelijä, kirjailija ja ohjaaja. Hän debytoi runoilijana vuonna 1997 ja on sittemmin kirjoittanut runoutta, proosaa ja draamaa. Hänen ensimmäinen romaaninsa Vänd om min längtan sai Choraeus-palkinnon ja Svenska Ylen kirjallisuuspalkinnon vuonna 2016. Bertellin suomennoksen kustantaja Tammi on osa Werner Söderström Osakeyhtiötä.