Tammi julkaisee Bidenin virkaanastujaisissa ihastuttaneen runoilija Amanda Gormanin teokset suomeksi

Tammi on hankkinut oikeudet runoesityksellään Joe Bidenin virkaanastujaisissa koko maailman hurmanneen Amanda Gormanin teoksiin. Hänen tuotantonsa käsittää sekä runoja että lastenkirjoja. Gormanin teokset ovat herättäneet valtavaa kiinnostusta kaikkialla ja niiden oikeudet on myyty huutokaupoilla jo lukuisiin maihin. On selvää, että 22-vuotiaan poikkeuksellisen lahjakkaan runoilijan sanoma tuo sitä toivoa ja valoa, jota maailma nyt kipeästi kaipaa.

Lahjakirja The Hill We Climb julkaistaan keväällä Oprah Winfreyn esipuheella varustettuna niin Yhdysvalloissa kuin Suomessakin. Ensipainos Yhdysvalloissa tulee olemaan miljoona kappaletta. Runoteos The Hill We Climb ja lastenkirja Change Sings on tarkoitus julkaista suomeksi loppuvuodesta.

"Nuoren ja lahjakkaan Amanda Gormanin tavoin uskomme, että innostuksen voima voi muuttaa maailmaa. Yhdellä runolla Gorman kirjoitti itsensä historian lehdille ja osoitti haluavansa käyttää lahjakkuuttaan vaikuttamiseen: hänen tuotantonsa tärkeitä ja ajankohtaisia teemoja ovat tasa-arvo, monimuotoisuus sekä rodullinen ja poliittinen oikeudenmukaisuus. On selvää, että hänen esimerkkinsä ja tuotantonsa tulevat vaikuttamaan maailmanlaajuisesti. Kirjailijalle oli tärkeää, että kaikki hänen kustantajansa jakavat nämä arvot ja ovat valmiita niitä edistämään. Olemme innostuneita ja ylpeitä siitä, että Gorman valitsi Tammen suomenkieliseksi kustantajakseen", iloitsee Tammen lasten ja nuortenkirjojen kustantaja Saara Tiuraniemi.

Virkaanastujaisten jälkeen Gormanin teokset ovat olleet Amazonin tilatuimpia. Nuoresta iästään huolimatta Gorman on saanut useita tärkeitä tunnustuksia ja on kokenut, spoken-word-perinteestä ammentava esiintyjä. Los Angelesissa vuonna 1998 syntynyt Gorman kasvoi yksinhuoltajaäidin perheessä. Hän on opiskellut Harvardissa sosiologiaa ja saanut arvonimen National Youth Poet Laureate. Helmikuussa hän esiintyy Super Bowlissa.

“I can hear change humming

In its loudest, proudest song.

I don´t fear change coming,

And so I sing along”

- Amanda Gorman