Tammi julkaisee J. K. Rowlingin uuden lastenkirjan 12.10.2021

Jaa

Poika ja hänen lelunsa muuttavat kohta kaiken… Tammi julkaisee J.K. Rowlingin uuden lastenkirjan, Jouluposson, tiistaina 12.10.2021. Teos ilmestyy englanniksi samanaikaisesti Isossa-Britanniassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Irlannissa ja Intiassa Hachette Children’s Groupin julkaisemana, Yhdysvalloissa ja Kanadassa Scholasticin julkaisemana ja käännettynä yli 20 maassa ympäri maailman.

Jouluposso on lämmin, mukaansa tempaava seikkailu pojasta ja rakkaasta lelusta, ja siitä kuinka pitkälle hän on valmis menemään hukatun lelunsa löytämiseksi. Kyseessä on erillinen tarina, joka ei liity J.K. Rowlingin aiempiin teoksiin, ja se sopii yli kahdeksanvuotiaille lapsille. Yksi maailman parhaista tarinankertojista on luonut kertomuksen, jota koko perhe rakastaa.

Kirjasta

Jack rakastaa yli kaiken pehmoleluaan Roteepossoa. RP on aina ollut hänen turvanaan hyvässä ja pahassa. Kunnes eräänä jouluaattona pahin tapahtuu – RP katoaa. Mutta jouluaatto on ihmeiden ja toivon aikaa, yö jolloin kaikki herää eloon – jopa lelut. Ja Jackin uusin lelu, Jouluposso (RP:n ärsyttävä korvaaja) tekee uskaliaan suunnitelman. Yhdessä he lähtevät taianomaiselle matkalle Hukattujen maahan etsiäkseen ja pelastaakseen Jackin parhaan ystävän…

”J.K. Rowlingin uusi kirja on mieltä lämmittävä suuri seikkailu, jossa joulun taika ja rakkauden voima näyttävät mahtinsa. Kirja nousee sellaisten ikimuistoisten klassikkojen rinnalle kuin Liisa ihmemaassa ja Pähkinänsärkijä. J.K. Rowlingin mielikuvituksen ja tarinankerronnan voima sekä Jaana Kapari-Jatan taidokas ja kekseliäs suomennos takaavat, että kirja on joulun suurin lukuelämys!” sanoo Saara Tiuraniemi, Tammen lasten- ja nuortenkirjojen kustantaja.

Jouluposso on J.K. Rowlingin ensimmäinen lastenromaani Harry Potterin jälkeen. Hän teki loistokkaan paluun lastenkirjallisuuteen jo viime vuonna satukirjalla Ikkabog. Ikkabog ilmestyi ensin ilmaiseksi verkossa koronan kotiin sulkemien lasten iloksi, ja kirjan julkaisusta saadut palkkionsa Rowling lahjoitti Volant-säätiönsä kautta Covid-19-pandemian uhreille. Hän odottaa innolla keskusteluja nuorten lukijoiden kanssa tulevana talvena Jouluposso-teoksen julkaisuun liittyen.

Kirjassa on mukana yhdeksän mustavalkoista kuvitusaukeamaa ja koristelua, jotka on toteuttanut palkittu kuvittaja Jim Field. Kirjan kansi paljastetaan lähikuukausina.

Kirjailijasta

J.K. Rowling tunnetaan seitsemästä Harry Potter -kirjastaan, jotka ovat myyneet yli 500 miljoonaa kappaletta ja käännetty yli 80 kielelle. Niistä on myös tehty kahdeksan suosittua elokuvaa. Hän on kirjoittanut myös kolme käsikirjaa, joista Ihmeoliot ja niiden olinpaikat päätyi myös valkokankaalle elokuvien sarjana. Harryn tarina tämän aikuistuttua kerrottiin näytelmässä Harry Potter ja kirottu lapsi, jonka J.K. Rowling kirjoitti yhdessä näytelmäkirjailija Jack Thornen ja ohjaaja John Tiffanyn kanssa.

Vuonna 2020 hän jatkoi lapsille kirjoittamista Ikkabog-satukirjallaan, jonka hän ensin julkaisi ilmaisena internetjulkaisuna, ja josta saadut tulot myöhemmin lahjoitti koronapandemiasta kärsineille ihmisille.

J.K. Rowling on saanut kirjoitustyöstään useita palkintoja. Myös hänen salanimellä Robert Galbraith kirjoittamansa dekkarit ovat saaneet palkintoja. Hän tukee useita hyväntekeväisyystahoja Volant-säätiönsä kautta, ja on perustanut lasten sairaanhoitoa uudistaneen Lumos-järjestön.

Niin kauan kuin muistaa, J.K. Rowling on halunnut olla kirjailija, ja on onnellisimmillaan huoneessa, keksimässä asioita. Hän asuu perheineen Skotlannissa.

Kuvittajasta

Jim Field on palkittu kuvittaja, hahmosuunnittelija ja animaatio-ohjaaja. Hänellä on takanaan laaja kirjo projekteja musiikkivideoista, trailereista ja mainonnasta kirjoihin.

Hänen ensimmäinen kuvakirjansa Cats Ahoy! voitti Roald Dahl Funny Prizen ja oli ehdolla Kate Greenaway -palkinnon saajaksi. Sen jälkeen hän on kuvittanut suosittuja, lukuisia palkintoja voittaneita lastenkirjoja, kuten Oi Frog! ja The Lion Inside, sekä lastenromaanit Rabbit and Bear, David Baddielin romaaneita kuten myös oman kuvakirjansa Monsieur Roscoe – On Holiday, kaksikielisen kirjan, jonka kanssa voi opetella ranskan sanoja.

Jim on kotoisin Farnboroughsta, työskennellyt Lontoossa ja asuu tällä hetkellä Pariisissa vaimonsa ja pienen tyttärensä kanssa.