Tammi julkaisee rakastettuja lauluvideoita tekevän, somehitiksi nousseen Lotta ja pappa -kaksikon kirjan

Korona-ajan yhdessä viettäneet lapsenlapsi Lotta Saahko, 27, ja pappa Jorma Saahko, 84, ovat ihastuttaneet suomalaisia videoilla, joissa he laulavat yhdessä papan nuoruusaikojen lauluja. Tammi julkaisee marraskuun alussa kirjan Papan kanssa kahvilla – Evakkomatkasta, rakkaudesta ja karjalanpiirakoista. Kirjassa yksi Karjalan viimeisistä elossa olevista evakoista kertoo lapsenlapselleen elinikäisestä kaipuusta. Pappa tarinoi myös heinätöistä, kosiomatkasta ja ajatuksistaan nykymusiikista. Kaksikko herättää eloon tarinoita, jotka saavat lukijan pohtimaan omia isovanhempiaan.

Lotan ja papan erottaa kuusi vuosikymmentä. Pappa lähti pienenä poikana Karjalasta evakkoon, vietti lapsuutensa heinäpelloilla ja kuuntelee nykyään joka lauantaiaamu Radio Suomen Onnen säveltä. Lotta kyselee menneistä ajoista ja pappa muistaa Karjalankin kultaiset puolet. Heidän hauskat ja samalla koskettavat keskustelunsa näyttävät, että suurista eroista huolimatta nuori ja vanha voivat kohdata tarinan ja laulun merkeissä. Papan kanssa kahvilla on näihin keskusteluihin pohjautuva teos. Papan tarina lähtee evakkomatkasta ja päättyy nykyaikaan, jolloin hän kertoo elämän suurista aiheista vanhan ihmisen näkökulmasta: onnellisuus, suru ja kuolema, ja mitä oppeja vaikea lapsuus on antanut hänelle mukaan elämän matkalle. Papan asenne on edelleen se, että sade kastelee marjapensaat!

”Kyllähän se ihan mukavaa on muistella vanhoja aikoja, eikä kukaan ole niitä aikaisemmin kysellytkään. Nyt on tullut niin mukavia juttuja mieleen, tässä saa muistella lapsuudesta alkaen koko elämän seikkailuita. Aika pitkä matka tässä on ollutkin jo tätä elämää! Meikäläisen lanttu ei säteile niin hyvin, mutta Lotta pyöräyttää miun sanat sellaiseen muotoon, että toisetkin ymmärtää miun ajatukset!” kertoo Jorma Saahko.

”Minulle on tärkeää, että mahdollisimman moni evakko saa lukea kirjamme ja voi papan tavoin muistella menneitä ja kertoa niistä lapsille ja lapsenlapsille. Evakot ovat jo vanhoja, ja heitä on aina vain vähemmän. Nyt on viimeinen mahdollisuus kysellä isovanhemmilta Karjalasta. Siksi halusin, että kirja tulee ulos mahdollisimman pian inspiroimaan ja innostamaan sekä herättämään keskustelua”, sanoo Lotta Saahko.

Lotta-Sofia Saahko (FM) on monipuolinen taitaja, jolla on pitkä kokemus sekä musiikkiteatterilavoilta että YouTubesta, ja joka on kirjoittanut runoja pienestä pitäen. Hän on opiskellut ja työskennellyt koko elämänsä ulkomailla, ja siksi suomalaiset ja karjalaiset juuret ovat hänelle tärkeät. Kotimaan tukipisteenä on aina ollut Valkeakosken pappala, ja näin papasta ja Lotasta on 60 vuoden ikäerosta huolimatta tullut toimiva tiimi.