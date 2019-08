Tammi julkaisee Suomen suosituimpien lapsitubettajien Elinan ja Sofian esikoiskirjan

Valtavaan suosioon nousseet tubettajasiskokset Elina, 11, ja Sofia, 8, tekevät kirjan, jonka Tammi julkaisee ensi toukokuussa. Elina ja Sofia ovat tällä hetkellä Suomen ylivoimaisesti suosituimmat lapsitubettajat. Heillä on YouTubessa yli 70 000 seuraajaa ja Instagramissa yli 15 000. Seuraajia viehättää erityisesti heidän positiivinen ja avoin asenteensa, ja myös kirja on täynnä tätä samaa iloista tyttöenergiaa.

Kirjassa Elina ja Sofia – Kaikki on mahdollista! tytöt rohkaisevat kaikkia olemaan aidosti oma itsensä. Lisäksi kirjassa on painavaa asiaa tunteiden käsittelystä, ystävyydestä, sisarusten välisistä suhteista, omien unelmien ja tavoitteiden saavuttamisesta ja itsensä kehittämisestä. Mukana on myös paljon vinkkejä ja iloista puuhaa.

”On ihanaa tehdä kirja juuri Tammen kanssa. Kuvasimme kustantajan kirjakaupassa Piilosta kirjakaupassa -videon, ja se oli huippuhauskaa. Ja kaikki Tammella ovat niin ihania ja mukavia! Kirjoitamme sellaisen kirjan, jonka olisimme itse aina halunneet lukea. Toivomme, että monet saavat kirjasta inspiraatiota ja uusia ideoita ja oppivat tykkäämään itsestään enemmän. Me rakastamme ihmisten ilahduttamista, on hienoa saada heidät hymyilemään. Usein meiltä kysytään, kuinka jaksamme olla niin positiivisia ja miten meillä on niin hyvä siskosuhde – kirjasta se selviää!” kertovat Elina ja Sofia.

”Elinan ja Sofian positiivisen avoin ja aktiivinen asenne on poikkeuksellinen. He käsittelevät videoissaan ajankohtaisia, tärkeitä ja yllättäviäkin teemoja aina innostavalla tavalla ja tuovat paljon iloa seuraajilleen. Tammen ensi keväänä julkaisema kirja tuo Elinan ja Sofian lähemmäs yleisöä ja kannustaa lukijoitaan katsomaan maailmaa uteliain ja rohkein silmin. Odotamme alkavaa yhteistyötämme tubetähtien kanssa huippuinnostuneina!” sanoo Tammen lasten- ja nuortenkirjojen kustantaja Saara Tiuraniemi.