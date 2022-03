Tammi julkaisee ukrainalaisen lastenkirjan, jonka tuotto menee Ukrainan lasten hyväksi

Tammen lasten- ja nuortenkirjallisuuden kustantaja Saara Tiuraniemi tavoitti Maja ja ystävät -kirjan kirjailijan ja kustantajan dramaattisissa merkeissä perjantaina helmikuun 25. päivä. Kustantaja oli pakenemassa Kiovasta maantietä pitkin, ja kirjailija kirjoitti tervehdystään kotinsa kylpyhuoneesta, joka toimi hänen pommisuojanaan.

”Kirjoitin tämän kirjan erilaisten ukrainalaisperheiden erilaisista lapsista vuonna 2017, jolloin Venäjä oli vallannut Krimin ja miehittänyt väliaikaisesti osan Donetskin ja Luhanskin alueista. Näitä alkusanoja kirjoitan kiovalaisen kotini kylpyhuoneessa venäläisen hyökkääjän tulituksen jylyssä. Voin kuvitella, että joku Majan luokkatovereista rukoilee nyt pommisuojassa, toinen kirjoittaa kirjettä vangitulle isälleen Venäjälle ja kolmas on jo menettänyt läheisensä. Vähemmän todennäköistä on, että joku pojista tai tytöistä aloittelee elämäänsä Helsingissä. Sota on aina lapsia vastaan. Tällä tekstillä haluan huutaa maailmalle, että kotimaani lapset tarvitsevat kansainvälistä suojelua”, kirjoittaa Messenger-palvelun kautta kirjailija Larysa Denysenko.

”Haluamme kustantaa tämän kirjan lisätäksemme suomalaisten tuntemusta ukrainalaisista ja tukeaksemme ukrainalaista kulttuuria ja kustantamoyhteisöä sodan keskellä. Kirjan koko tuotto menee lyhentämättömänä suoraan ukrainalaisten lasten hyväksi”, toteaa Tammen lasten- ja nuortenkirjallisuuden kustantaja Saara Tiuraniemi.

Kirjan kääntää Ukrainassa pitkään asunut suomentaja Eero Balk. ”Kirja kiteyttää hyvin tilanteen, jossa Ukrainassa on viimeiset kahdeksan vuotta eletty. Lapsiperheet ovat joutuneet elämään arkeaan koko ajan sodan uhan varjossa”, Balk sanoo.

Kirjasta saadut tulot Tammi ohjaa Suomen Unicefille Ukrainan lasten hyväksi. Myös kirjapaino Livonia Print Latviassa osallistuu painamalla kirjan ilmaiseksi, Kirjavälitys hoitaa kirjan jakelun kuluitta. Jälleenmyyjistä mukaan kampanjaan ovat jo lähteneet Suomalainen Kirjakauppa ja Adlibris, jotka eivät myyntituottoa kirjasta kerää. Muita jälleenmyyjiä tulee varmasti lisää. Äänikirjan lukee Krista Kosonen.

Larysa Denysenko on kotimaassaan tunnettu kirjailija, juristi, ihmisoikeusaktivisti, tv- ja radiotoimittaja ja Ukrainan PENin jäsen. Maja ja ystävät on ilmestynyt Ukrainassa 2017. Se on tarina 17 erilaisesta ukrainalaisesta perheestä. Mukana on muun muassa perhe, joka on joutunut pakenemaan Krimiltä, sekä lapsia, joiden vanhemmat ovat kadonneet. Kirjan on kuvittanut Masha Foya.

Kirjan voi tilata ennakkoon esimerkiksi Adlibriksen kautta tästä linkistä.