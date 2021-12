Tammi vahvistaa kustantamistaan uusilla rekrytoinneilla

Kotimaisen kaunokirjallisuuden uusi kustannustoimittaja on Heini Kantala, käännetyn kaunokirjallisuuden uusi kustannustoimittaja on Elina Virva ja jaetusti molemmilla kaunokirjallisilla osastoilla työskentelee uusi kustannustoimittaja Aino Hautala. Käännetyn kaunokirjallisuuden kirjallisena tuottajana toimii Oona Juutinen. Tietokirjallisuuden uutena kustannustoimittajana on aloittanut Aino Rajala. Tammen kauno- ja tietokirjallisuuden graafista ilmettä vahvistamaan on saatu graafinen suunnittelija Eevaliina Rusanen.

Julkaisuohjelmista Tammen kustantavilla osastoilla vastaavat kotimaisen kaunokirjallisuuden kustantaja Petra Maisonen, käännetyn kaunokirjallisuuden kustantaja Päivi Koivisto-Alanko sekä tietokirjallisuuden kustantajat Markku Aalto ja Kati Lampela.

Tammen lasten- ja nuortenkirjallisuuden osaaminen lisenssipuolella laajenee: marraskuussa tiimissä aloitti Licensing Manager Sakari Rautiainen, joka siirtyy Tammeen Disneyltä.

”Monimediaisuus on ollut jo pitkään tärkeä osa lasten- ja nuortenkirjallisuutta. Näemme, että tämä trendi tulee jatkumaan ja vahvistumaan lähivuosina. Olemme Tammessa todella innoissamme siitä kansainvälisestä lisenssiosaamisesta, näkemyksestä ja asiantuntemuksesta, jota Sakari tuo mukanaan kasvavaan ja monipuolisen taitavaan tiimiimme”, sanoo lasten- ja nuortenkirjojen kustantaja Saara Tiuraniemi.

”Tarinat ovat aina olleet minulle tärkeitä, olipa kyse kirjoista tai elokuvista. Olen onnellinen voidessani yhdistää pitkän kokemukseni Disneyllä Tammen monipuoliseen valikoimaan eri kirja- ja tarinabrändejä”, Sakari Rautiainen sanoo.

Tammen ammattitaitoinen ja innostunut henkilökunta pystyy jatkossa työskentelemään entistä paremmin kasvavan kirjailijakunnan ja heidän teostensa kanssa.