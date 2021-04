Tampere selvittää verkkokaupan todellisen tilan – ”Olemme liikkeellä kärkikaupunkina, ja verkkokaupan pääkaupunkihankkeemme etenee”, linjaa pormestari Lyly

Jaa

Suomen verkkokaupan pääkaupungiksi tähtäävä Tampere näyttää mallia selvittämällä verkkokaupan todellisen tilanteen kaupungissa. Vastaavaa selvitystä ei ole Suomessa vielä tehty missään muualla. ”Tämä selvityskin osoittaa, että olemme tosissamme. Meillä ovat liikkeellä niin yritykset, koko elinkeinoelämä kuin tietysti itse Tampereen kaupunki”, kertoo pormestari Lauri Lyly. ”Saamme nyt kriittisen tärkeää tietoa koko hankkeen etenemistä varten”, arvioi idean isä Markku Korkiakoski. Torstaina koulutetaan uusia verkkokauppiaita.

Lehdistötiedote 29.4.2021

Tampere ei ole jäänyt lepäämään laakereillaan hankkeessaan asemoitua Suomen verkkokaupan pääkaupungiksi. Kaupungin eri toimijat ovat ahkerasti ideoineet hankkeen edistämistä, eikä toimia ole tarvinnut jäädä odottelemaan. Tampereen Kauppakamari järjestää torstaina 29.4. suuren webinaarin, jossa mm. tarjotaan koulutusta uusille verkkokauppiaille. Samalla etenee jo Suomessa ainutlaatuinen selvitys, jossa tamperelaisten hyvä yhteistyökyky heijastuu.

”Aloimme kehitellä selvitysprojektia Markku Korkiakosken idean perusteella, ja asiasta innostuivat heti sekä Kauppakamari että Tampereen kaupunki. Meillä on iloksemme ollut vahva rooli viedä asiaa eteenpäin ja laatimamme ehdotuksen mukaan Tampereen kaupunki tämän tärkeän selvityksen nyt kustantaa”, kuvailee Tampere tunnetuksi ry:n toiminnanjohtaja Riikka Töytäri.

”Kyse ei ole mistään pikku kyselystä. Käymme läpi keskusta-alueen kaikki 1400 yritystä ja otamme selvää, kuinka pitkällä ne ovat omissa verkkokauppahankkeissaan”, painottaa Töytäri.

Tampere on tosissaan – ei jaarittelua

Pormestari Lauri Lyly korostaa, että Tampere on tosissaan liikkeellä.

”Tampereen elinvoimaisuus edellyttää, että kuljemme kehityksen kärjessä. Verkkokauppa on nopeasti etenevä megatrendi, jossa ei ole vain oltava mukana, vaan tavoiteltava edelläkävijän asemaa. Koska tähtäämme Suomen verkkokaupan pääkaupungiksi, meillä on oltava erittäin hyvä kuva tilanteesta – johtamisen on perustuttava tietoon. Siksi Tampereen Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma rahoittaa tämän erittäin tärkeän selvityksen”, perustelee pormestari.

”Meillä ovat liikkeellä niin yritykset, koko elinkeinoelämä kuin tietysti itse Tampereen kaupunki. Ilman tätä laajaa yhteistyötä eivät näin kunnianhimoinen hanke ja päämäärä olisi mahdollisia”, alleviivaa Lyly.

Pääkaupunkihankkeen ideoija ja selvitystäkin tiiviisti käynnistänyt Markku Korkiakoski on erittäin tyytyväinen. Korkiakosken johtama Vilkas Group tarjoaa hankkeessa mm. koulutusta uusille verkkokauppiaille, mutta koulutus on vain osa laajaa vaikuttamisen yhtälöä Tampereen tavoitteen saavuttamiseksi.

”Saamme nyt kriittisen tärkeää tietoa koko hankkeen etenemistä varten. Esimerkiksi torstain koulutukseen uusille verkkokauppiaille on tullut todella hienosti ilmoittautumisia, mutta on selvää, että olemme vielä alkuvaiheessa. Selvitys antaa meille työkalut arvioida ja suunnitella jatkotoimia oikein. Nostan hattua Tampereen kaupungille ja koko elinkeinoelämälle, että etenemme näin mallikkaasti. Erityiskiitos Kauppakamarille todella sujuvasta yhteistyöstä”, kiittää Korkiakoski.

Tampereen Kauppakamari onkin ollut alusta asti aktiivisesti pääkaupunkihanketta edistämässä. Yksi tärkeä tukimuoto on konkreettisesti näkösällä torstaina, kun Kauppakamarin tilaisuudessa tarjotaan yrityksille tietoa pääkaupunkihankkeesta sekä koulutusta uusille verkkokauppiaille. Kauppakamarin apulaisjohtaja Markus Sjölund katsoo pitkälle tulevaisuuteen.

”Kaupan suuri murros, jossa verkkokauppa ottaa yhä päivä päivältä yhä johtavamman roolin, on erittäin tärkeä tekijä koko Tampereen elinkeinoelämälle. Pirkanmaalla ja Tampereella on suuri kirjo niin vähittäiskaupan kuin tukkukaupankin toimijoita ja osaajia, verkkokaupan ja ICT-alan huippuosaamista tietenkään unohtamatta. On selvää, että Kauppakamari tekee parhaansa auttaakseen Tamperetta verkkokaupan edelläkävijyydessä, johon meillä on kaikki mahdollisuudet”, kiteyttää Sjölund.

Kauppiaiden kahtiajako jätetty historiaan – kivijalka sähköistyy

Toiminnanjohtaja Töytäri on erityisen iloinen siitä, että turha vastakkainasettelu on unohdettu.

”Olemme suureksi tyytyväisyydeksemme huomanneet, miten hienosti kauppiaat ja yritykset ylipäänsä ovat ymmärtäneet verkkokaupan merkityksen. Vielä muutama vuosi sitten esimerkiksi tämä selvityksemme olisi voinut herättää kivijalkakauppiaissa närää. Ei enää.”

”Fiksut kauppiaat päinvastoin miettivät, miten saada muuttuvasta tilanteesta kaikki irti. Voisi sanoa, että kivijalka sähköistyy – perinteinen kauppa haluaa hyödyntää verkkoa yhä paremmin, ja toisaalta verkkokauppiaatkin haluavat näkyä kivijalassa. Suunta ja tunnelmat ovat erittäin lupaavia”, kuvailee Töytäri.

Suomalaisen verkkokaupan uranuurtajana ja johtavana asiantuntijana tunnettu Korkiakoski tunnistaa saman positiivisen ilmiön.

”Ei tarvitse mennä kovin paljon vuosissa taaksepäin, kun joillekin kauppiaille piti selittää, mitä verkkokauppa tarkoittaa. Nyt on onneksi aivan eri meininki. Toivon hartaasti, että koko maa ottaa Tampereen esimerkistä vaarin ja kaikki kaupungit selvittävät omat tilanteensa: Yhdelläkään kaupungilla ei ole varaa sulkea silmiään kaupan muutokselta. Tampereella on syntymässä poikkeuksellisen hieno kivijalan ja verkkokaupan fuusio, sitä tarvitsee koko Suomi”, analysoi Korkiakoski.

