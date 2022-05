Tampereen Tesoman koulun 6A -luokka voitti Hese-kisojen finaalin

Voittajajoukkue Tesoman koulun opettaja Antti Laaksonen oli ylpeä, muttei yllättynyt suojattiensa suorituksesta.

– Olemme valmistautuneet tähän jo kolmosluokalta lähtien, ei se sikäli ollut yllätys. Mutta siltä kantilta oli, että meillä oli joukkueessa eniten palloilijoita ja voimistelijoita. Kenenkään päälaji ei ole yleisurheilu. Todella hienoja suorituksia ja huikeaa venymistä ihan jokaiselta.

– Koko luokka oli tässä mukana ihan mahtavasti. Luokassa on 24 oppilasta ja piirikisassa jokainen osallistui vähintään yhteen lajiin. Kyllä tämä on iso juttu oppilaille ja kohottaa, niin luokan kuin koko koulunkin yhteishenkeä, Laaksonen kertoo.

Yksi Tesoman voittajajoukkueesta oli Venla Jutila. Hän oli innoissaan tesomalaisten upeasta yhteishengestä.

– Me ollaan tällainen yksi iso joukkue, esimerkiksi pituushypyssä koko luokan yhteishenki ja tsemppaaminen oli ihan mahtavaa, Venla kertoi.

Hese-kisat ja H-hetki liikkuvat lähes 85 000 lasta valtakunnallisesti

Hese-kisat ovat osa Suomen Urheiluliiton (SUL) ja Hesburgerin H-hetki koululiikuntaohjelmaa.

Suomen Urheiluliitolla ja Hesburgerilla on pitkä yhteinen historia. Molemmilla on sama tavoite, joten on hienoa, että Hese-kisat jatkuvat myös tulevaisuudessa.

– Olemme tehneet vuodesta 2004 SUL:n kanssa yhteistyötä. Liikutamme vuosittain H-hetki -hankkeen ja Hese-kisojen kautta lähes 85 000 lasta valtakunnallisesti, kertoo Hesburgerin viestintäpäällikkö Petteri Pohjonen.

– Haluamme Hesburgerilla tukea lasten liikuntaa, antaa heille elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia. Mahtava juttu, jos Hese-kisat innostavat yhä enemmän nuoria yleisurheiluun ja liikuntaan, Pohjonen sanoo.

Hese-kisoista löytyy tähtiä

Vaikka moni paikallaolijoista harrastaakin päälajinaan aivan jotakin muuta kuin yleisurheilua, intoa ja riemua riittää; kilpaileminen on lapsille luonteva asia. Hese-kisojen kautta on noussut suomalaisille yleisurheilukentille valovoimaisia tähtiä.

– Tätä kautta on löytynyt oikein hyviäkin urheilijoita seuroihin. Hyvä esimerkki on Suomen nopein 400 metrin juoksija Mette Baas. Hän tuli Hese-kisan kautta mukaan seuratoimintaan. Toivotaan, että tästä jäisi mahdollisimman monelle kipinä yleisurheiluun, sanoo SUL:n nuorisopäällikkö Piia Jäntti.

– Kaikki lapset eivät ole päässeet kokemaan tällaista yhteisöllistä yksilölajin joukkuekisaa. Kannustaminen ja itsensä voittaminen ovat kovia juttuja.

(Kuvassa: Tampereen Tesoman koulun 6A -luokka ja Hese-kummit aitajuoksija Elmo Lakka sekä kestävyysjuoksija Camilla Richardsson.)