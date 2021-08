Tampereen yliopisto perusti kansallisen turvallisuuden työelämäprofessuurin

Jaa

Yhteiskuntatieteiden tohtori Valtteri Vuorisalo on kutsuttu Tampereen yliopiston uuteen kansallisen turvallisuuden ja turvallisuuspolitiikan työelämäprofessuuriin. Tehtävä on Suomessa ensimmäinen lajissaan.

Kansainvälinen turvallisuustilanne on voimakkaasti muuttumassa suurvaltojen kasvavan geopoliittisen kilpailun ja nopean teknologisen muutoksen takia.

—Suomen toiminta- ja turvallisuusympäristö on nopeassa ja monitahoisessa muutoksessa. Tämän muutoksen hahmottaminen ja erilaisten toimintamahdollisuuksien kartoittaminen vaatii uudenlaista tutkimusta ja tutkimuksellista yhteistyötä, Vuorisalo toteaa.

Samalla tarvitaan uudenlaisia avauksia kansallisen turvallisuuden ja siihen liittyvän osaamis- ja asiantuntijapohjan vahvistamiseksi.

Vuorisalo haluaa erityisesti lisätä ymmärrystä siitä, kuinka uudet teknologiat muuttavat uusia strategisia mahdollisuuksia, riippuvaisuuksia ja haavoittuvuuksia.

— Kun ollaan näin suuren muutoksen äärellä, tosiasiat on tunnustettava ja käytävä avoin keskustelu siitä, miten sopeudumme muutokseen. Riskinä on ajautuminen globaalin kehityksen mukana, johon Suomen tai EU:n on vaikea vaikuttaa.

Vuorisalo on kansainvälisestä politiikasta väitellyt yhteiskuntatieteiden tohtori, Lontoon King’s Collegen sotatieteen laitoksen vieraileva tutkija ja vastaa varsinaisessa työssään kansainvälisen konsulttiyhtiö Accenturen Suomen kansallisen turvallisuuden asiakkuuksista sekä johtaa yhtiön Tampereella sijaitsevaa toimistoa.

Viisivuotinen työelämäprofessorin tehtävä on osa-aikainen.

Tehtävä sijoittuu Tampereen yliopiston johtamisen ja hallinnon tiedekuntaan. Politiikan tutkimuksen yksikön päällikkö, professori Pami Aalto toteaa, että turvallisuus tuo yhteen useita koulutuksen ja tutkimuksen aloja yliopiston eri tiedekunnissa ja on siten poikkileikkaava teema.

— Tampereen yliopisto on perinteisesti kantanut vastuuta turvallisuuden hallinnonalojen koulutuksesta, samoin kuin siitä vastaavat viranomaiset ovat meille tärkeä sidosryhmä, Aalto sanoo.

Kuva: Jonne Renvall