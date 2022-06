Tampereen yliopiston ensimmäisessä tohtoripromootiossa vihitään 244 tohtoria ja 14 kunniatohtoria

Tohtoripromootio on akateemisista juhlista arvokkain ja sillä on vuosisatojen perinteet. Promootion tarkoitus on nostaa esiin tutkimuksen ja koulutuksen arvoa ja akateemista työtä, ja se on ainutlaatuinen tapa juhlistaa akateemisia saavutuksia.

Uusi monitieteinen Tampereen yliopisto syntyi vuoden 2019 alussa aiemman Tampereen teknillisen yliopiston ja aiemman Tampereen yliopiston yhdistyessä.

— Uuden yliopiston ensimmäisen promootion protokolla on rakennettu aiempien yliopistojen perinteitä kunnioittaen ja yhdistäen. Tämä näkyy niin tapahtumien ohjelmassa kuin hattuun, lyyraan ja miekkaan liittyvissä käytännöissä, kertoo promootiotoimikunnan puheenjohtaja, professori Minna Kellomäki.

Kaikkien tiedekuntien yhteisen promootion tapahtumat jakaantuvat kolmelle päivälle perjantaista sunnuntaihin 12.–14. elokuuta. Promootion päätapahtuma, juhlallinen promootioakti, alkaa lauantaina 13.8. kello 12 Tampere-talossa.

Promootioaktissa vihittäville tohtoreille ja kunniatohtoreille luovutetaan akateemisen vapauden symbolina tohtorinhattu ja (tekniikan tohtoreita, tekniikan alalta valmistuneita filosofian tohtoreita sekä kunniatohtoreita lukuun ottamatta) tohtorinmiekka. Promootioaktin jälkeen vihityt tohtorit ja kunniatohtorit siirtyvät kulkueena Tampereen tuomiokirkossa pidettävään promootiojumalanpalvelukseen.

Uuden Tampereen yliopiston ensimmäisessä tohtoripromootiossa vihitään 244 tohtoria, jotka ovat valmistuneet uudesta Tampereen yliopistosta tai aiemmista yliopistoista. Lisäksi promootiossa vihitään uuden yliopiston ensimmäiset kunniatohtorit.

Kunniatohtorin arvo on korkein huomionosoitus, jonka yliopisto voi myöntää. Uusi Tampereen yliopisto on kutsunut kunniatohtoreiksi henkilöitä Suomesta ja ulkomailta perusteena yliopiston edustamien alojen saavutukset tai muut erinomaiset tieteelliset, taiteelliset tai yhteiskunnalliset ansiot. Uuden yliopiston ensimmäisessä promootiossa on lisäksi painottunut kunniatohtoreiksi kutsuttujen toimiminen tieteenalojen rajapinnoilla.

Vihittävät 14 kunniatohtoria ovat koko monitieteisen yliopiston yhteisiä:

Ana Claudia Arias, sähkötekniikan professori, Kalifornian yliopisto, Berkeley, Yhdysvallat

Ban Ki-Moon, Ban Ki-Moon -säätiön puheenjohtaja, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri 2007–2016

Chun Wei Choo, professori, informaatiotieteiden tiedekunta, Toronton yliopisto, Kanada

Bernard Cova, johtava markkinoinnin professori, Kedgen kauppakorkeakoulu, Ranska

Klaske Havik, analyyttisten ja luovien menetelmien professori, arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön tiedekunta, Delftin teknillinen yliopisto, Alankomaat

Rauno Ihalainen, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtaja 1995–2019

Timothy Ingold, sosiaaliantropologian emeritusprofessori, Aberdeenin yliopisto, Iso-Britannia

Jarmo Kekäläinen, toimitusjohtaja, Columbus Blue Jackets, Yhdysvallat

Elina Knihtilä, näyttelijä, näyttelijäntaiteen professori, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

Risto Käkelä, teollisuusneuvos, Avant Tecno Oy:n perustaja

Mari Pantsar, johtaja, kestävyysratkaisut, Sitra

Ann Phoenix, psykososiaalisen tutkimuksen professori, kasvatustieteen laitos, University College London, Iso-Britannia

Kimmo Pietiläinen, tietokirjailija, tietokirjallisuuden suomentaja ja kustantaja, Terra Cognita Oy:n perustaja

E.M.J. (Sabeth) Verpoorte, professori, farmasian tutkimuslaitos, Groningenin yliopisto, Alankomaat

Lisätietoja promootiotapahtumista